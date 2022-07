Kadans levert dressuurkampioene Utrecht, veulenkampioen van Fürst Toto

Naast vijf springmerries mogen er vanuit Utrecht drie dressuurmerries naar de NMK. De Kadans-dochter Olita van Gerard Rijper kreeg het kampioenslint omgehangen. Bij de dressuurveulens leverde de Duitse hengst Fürst Toto de kampioen met Swinging Lady van Matthijs Maat. Bij de oudere dressuurmerries ging de titel naar de Lichte Tour-merrie Kansas VDP (v. Estoril) van Petty Vos.

Elf driejarige dressuurmerries konden op de Centrale Keuring bij de Zilfia’s Hoeve in Houten in graad worden verhoogd en de beste zes mochten terugkeren voor het samenstellen van de kopgroep. De top-drie verdiende een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Drie naar NMK

Dat gezelschap werd aangevoerd door de merrie Olita, een dochter van de DWB- en Oldenburgs goedgekeurde Kadans uit Violita elite pref prest D-OC van Rousseau van fokker Gerard Rijper uit Kapellen.

Gister werd zij ster verklaard met 85/80 en vandaag overtuigde zij opnieuw. “Dit is een hoogbenige merrie met een extra front, een goede schoft-/schouderpartij en een goed model. Ze beweegt met veel afdruk en vanaf de eerste pas vertrekt ze goed vanuit het achterbeen. De combinatie van haar sterke model met krachtige, bergopwaartse manier van bewegen brengt haar vandaag de kampioenstitel en een uitnodiging voor Ermelo”, sprak juryvoorzitter Floor Dröge.

Orchidee ES en Onarijke ook naar NMK

Op de tweede plek eindigde Egbert Schep’s Orchidee ES (Vitalis uit Passionata van Stedinger). “Deze langgelijnde merrie heeft een aansprekende voorhand en jeugduitstraling. Ze heeft een mooie schouderpartij en beweegt met cadans en mooi gesloten, waarbij ze geen snelheid nodig heeft.” Ook naar Ermelo mag de als derde geplaatste Onarijke VR (Romanov Blue Hors uit Redorijke elite sport-dres pref PROK D-OC van Jazz) van fokker Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen. “Deze merrie is goed ontwikkeld en heeft goede verhoudingen en veel uitstraling. Ze zou nog iets sterker mogen zijn in de verbindingen en beschikt over jeugduitstraling. Ze overtuigde ons gister bij de stamboekopname al met haar lichtvoetige manier van bewegen, waarin ze goed kan schakelen, een goede beentechniek en souplesse heeft. Vandaag had ze in de tweede ronde iets meer kracht mogen laten zien.”

Fürst Toto van Matthijs Maat

Fokker Matthijs Maat kan onderhand wel inschatten of hij met een bovengemiddeld veulen te maken heeft. Op de Centrale Keuring liep zijn sterk bewegende Swinging Lady (v.Fürst Toto) naar de kampioenstitel.

Alle drie voor de kampioenskeuring uitgenodigde dressuurveulens verdienden een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring in Ermelo.

Halfzus van eerdere Veulenkampioen

Tot kampioen verkozen werd de extra dravende Fürst Toto-dochter Swinging Lady (uit Dancing Lady PROK van Dancier) van fokker Matthijs Maat uit Doorn. Haar moeder leverde eerder al de Geniaal-zoon Kompaan, die in 2015 werd verkozen tot nationaal veulenkampioen, en heeft dit jaar opnieuw een goed bewegend veulen in de nationale strijd. “Swinging Lady is een goed ontwikkeld, ruim voldoende langgelijnd veulen met een mooi front en correct fundament. Ze stapt goed, waarbij ze het voorbeen nog net wat meer zou mogen wegzetten, en overtuigt in haar goede draf met haar bergopwaartse manier van bewegen en tact. In galop is dit veulen heel lichtvoetig en maakt ze een goede houding, en heeft ze geen snelheid nodig om haar passen goed af te maken. Een veulen dat we graag terugzien in Ermelo!”, lichtte Petro Trommelen toe.

Swinging Lady (v. Fürst Toto) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Twee van McLaren

De Fürst Toto-dochter bleef voor op twee veulens van McLaren: de als tweede geplaatste Sir Zelensky R (uit Kenza R PROK van Desperado) van fokker G.J. Ruijl uit Bergambacht en Sunrose (uit Nindyrose stb D-OC van Inclusive) van fokkers M. en J.J.C. de Man uit Herwijnen. “Het hengstveulen is goed ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooi front met lange hals. In de bovenlijn zou hij wat sterker mogen zijn en hij heeft voldoende hard en correct fundament. In draf is hij lichtvoetig, beweegt hij bergopwaarts en zou hij het achterbeen iets meer kunnen onderbrengen, in galop kan hij gemakkelijk schakelen, is hij ruim en beweegt hij bergopwaarts. De stap is voldoende waarbij hij iets meer souplesse zou mogen tonen.”

“De als derde geplaatste Sunrose is langgelijnd, rassig en heeft eveneens een mooi front. In stap zou ze iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien, in draf is ze lichtvoetig en bergop waarbij ze iets resoluter zou mogen aantreden in het achterbeen. Haar galop heeft een goede balans, is bergop en ze kan daarin makkelijk schakelen”, aldus Petro Trommelen.

Lichte Tour-merrie Kansas VDP kampioen oudere merries

De Lichte Tour-merrie Kansas VDP van Petty Vos werd uitgeroepen tot kampioen van de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries.

In deze leeftijdscategorie kwamen vijf merries in actie, waarvan de beste drie in graad werden verhoogd. Kampioen bij de vier- tot en met zevenjarigen werd de reeds Lichte Tour-geklasseerde merrie Kansas VDP (Estoril uit Uhway V elite sport-dres pref prest PROK van Norway, fokker Peter Vos uit Bruchem) van Petty Vos uit Stoutenburg. “Dit is een rassige merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat en een mooi front heeft. Ze heeft hard fundament, waarin ze nog iets royaler zou mogen zijn, en heeft al een goede sportstand waarmee ze voor ons de overtuigende kampioen is.”

