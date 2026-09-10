Kalenderdata KWPN Verrichtingsonderzoek bekend: eindpresentatie op dinsdag

De data rondom het najaarsverrichtingsonderzoek zijn bekend. Op 17 november start het circa drie weken durende verrichtingsonderzoek. Voor die tijd worden hengsten onder het zadel voorgesteld in de zadelpresentaties en zadelkeuring. De eindpresentatie staat voor dinsdag 8 december op de agenda en dus niet langer op een publieksvriendelijke zaterdag.

KWPN Door

De dressuurhengsten worden voorafgaand aan het verrichtingsonderzoek drie keer onder het zadel voorgesteld, waarvan de laatste (aanlevering) ook een selectiemoment is. Voor zowel de spring- als Gelderse hengsten zijn er twee voorrijdmomenten, waarvan de laatste ook een selectiemoment is.

Zadelpresentatie

Op de zadelpresentatie verschijnen de hengsten zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan. De hengsten worden door hun eigen ruiter of amazone voorgesteld in stap, draf en galop op aanwijzing van de hengstenkeuringscommissie. De commissie beoordeelt of de hengsten testbaar zijn voor het aankomende verrichtingsonderzoek.

Zadelkeuring

Op de zadelkeuring kunnen driejarige hengsten die nog niet eerder zijn voorgesteld, of eerder in het hengstenselectietraject niet zijn aangewezen, zich opnieuw laten beoordelen. De hengsten worden dan op exterieur beoordeeld en vervolgens onder het zadel gepresenteerd. De hengstenkeuringscommissie kan deze hengsten aanwijzen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek.

Aanlevering

De aanlevering is voor spring-, dressuur- en Gelderse hengsten op maandag 17 november. Het circa drie weken durende verrichtingsonderzoek eindigt op 8 december met de eindpresentatie.

Overzicht data

Dressuurhengsten

14 oktober: eerste zadelpresentatie en zadelkeuring

4 november: tweede zadelpresentatie

17 november: voorrijden en aanlevering (ook een selectiemoment)

8 december: eindpresentatie verrichtingsonderzoek

Springhengsten

4 november: eerste zadelpresentatie en zadelkeuring

17 november: voorrijden en aanlevering (ook een selectiemoment)

8 december: eindpresentatie verrichtingsonderzoek

Gelderse hengsten

4 november: eerste zadelpresentatie en zadelkeuring

17 november: voorrijden en aanlevering (ook een selectiemoment)

8 december: eindpresentatie verrichtingsonderzoek



Bron: KWPN