Kampioenen KWPN-NA Keuring Tour 2022

Met meer dan 450 aanmeldingen was de KWPN-NA Keuring Tour van 2022 de grootste die het KWPN-NA ooit heeft gehad. Bart Henstra, Arie Hamoen, Marian Dorresteijn en Floor Dröge vlogen naar de US en bezochten in totaal 19 locaties in Amerika en Canada. Alle fokrichtingen, dressuur, springen, hunters, Gelders en tuigpaarden, werden goed vertegenwoordigd.

Over de gehele Noord-Amerikaanse keuringtour worden de paarden geplaatst in één klassement. Bij de dressuurmerries ging de kampioenstitel naar Maebria DG (Totilas uit Famebria DG elite IBOP-dres van Idocus). “Maebria is een merrie die goed in het rechthoekmodel staat, lange benen heeft en bergop gebouwd is. Haar bovenlijn zou wat sterker kunnen zijn qua bespiering. In beweging is ze een elegant en getalenteerd paard met veel bergopwaartse drang. Haar stap is actief en krachtig met veel bodemdekking. Haar draf is indrukwekkend; bergop met houding en veel schoudervrijheid. Ze heeft een goede ruimte en de galop is een hoogtepunt met een echt goede techniek, veel zelfhouding en bergopwaarts.”

Dressuurveulens

De titel bij de dressuurveulens kwam uiteindelijk op naam te staan van Sultan DG (Koning DG uit Julea KS ster D-OC van Charmeur, fokker DG Bar Breeders, Inc. uit Hanford CA USA). “Een goed ontwikkeld en lang gelijnd hengstveulen met zeer goede verbindingen en verhoudingen. Hij heeft een uitstekend type en kwaliteit in het fundament. Hij beweegt bergopwaarts met veel buiging en techniek. Hij doet dit ronde na ronde, met zeer goede overgangen.”

Springpaarden

Bij de springmerries ging Limelight SPF (Arezzo VDL uit Ushina ster van Orame, fok/ger Tracy Geller van Six Pound Farm uit Suffolk, VA USA) er met de titel vandoor. “Deze merrie is een typisch springpaard. Ze heeft plezier in het springen, is erg gretig op de sprong en komt hoog over de sprong.”

Springveulens

De Carrera VDL-zoon Sampson VF (uit Notorious VF ster van Messenger VF, fok/ger Ellicia Edgar van Valleyfield Farm in Parkland County, AB CAN) mag zich Noord-Amerikaans kampioen noemen bij de springveulens. “Dit hengstveulen is lang gelijnd en elegant. Hij is goed in verhouding met een goede bovenlijn en croupe. Hij beweegt lichtvoetig, met een soepele draf en goed gebalanceerde galop met een goed lichaamsgebruik.”

Bron: KWPN