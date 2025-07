Kampioenstitels CK Utrecht voor imponerende Shoraya Esther SVN, Odessa JB en Viggowaard

Op de Utrechtse Centrale Keuring in Houten ging de dressuurtitel naar de driejarige Shoraya Esther SVN (v. Bonds), die gisteren op de Utrechtse stamboekkeuring al de hoogste punten scoorde (80/85). Bij de veulens had Luuk van Rijn voor de tiende keer een kampioensveulen met Viggowaard (v. Newport) en bij de oudere merries ging Odessa JB (v. Desperado) met het lint naar huis. Twee driejarige merries en twee veulens werden geselecteerd voor de KWPN Kampioenschappen.

Het kampioenschap van de driejarige dressuurmerries vormde een mooie afsluiter van de CK in Utrecht. Twee merries zijn geselecteerd voor de NMK, waaronder kampioene Shoraya Esther SVN (v.Bonds).

De uit een fantastische dressuurstam gefokte Shoraya Esther SVN (Bonds uit Kehinde Esther SVN elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van De Niro) van fokker Ruud van Nobelen uit Noordwijk en Sjoerd van Leeuwen was gister al de best scorende merrie op de stamboekkeuring met 80/85.

Mooi in beweging

Vandaag waardeerde ze zich weer extra op en daarmee bleef ze in de kopgroep voor op vier andere merries. “Dit is een sterk gemodelleerde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat en zich in de voorhand duidelijk mooier maakt zodra ze in beweging komt. Ze maakt zich duidelijk groot in beweging, stapt met kracht en draaft met zeer veel zelfhouding en een geweldig achterbeengebruik. Gister viel ze in galop ook al positief op, daarin is ze heel bergopwaarts”, sprak juryvoorzitter Luuk Smetsers.

Showtime from KVB

Ook naar Ermelo mag de Magic Boy-dochter Showtime From KVB (uit Devede elite IBOP-dres PROK van Vivaldi) van fokker K. van Bellen uit Heerhugowaard, die gister ster werd met 80/80. “Dit is een heel elegante, langgelijnde merrie met mooie voorhand, goede bovenlijn en correct fundament. Ze stapt zuiver en met ruim voldoende ruimte. Ze draaft heel lichtvoetig en met een elegant gebruik van het voorbeen, iets dat we gister ook zagen in de galop. Kortom: een heel compleet paard!”

Net naast een uitnodiging voor de NMK greep de Dynamic Dream-dochter Sangria (uit Nuranja elite IBOP-dres D-OC van Governor) van fokker Familie Andeweg uit Randwijk. “Deze goed in het rechthoeksmodel staande merrie heeft een goede halsvorm, lange schouder en goede lendenpartij. Ze stapt actief, ruim en los. In draf heeft ze goede houding en balans, en maakte ze vandaag wederom een goede indruk.”

Twee uit zelfde familie

Op de vierde plaats eindigde de sterk gemodelleerde, over veel merrieopdruk beschikkende Siantoes SW (My Blue Hors Santiano uit Just Biantoes elite sport-dres PROK van Desperado) van Stal Willig. “Deze merrie zou in alles wat meer rek mogen hebben en beweegt op een goede manier. In stap is ze krachtig en resoluut, in draf heeft ze veel schwung, een goed achterbeengebruik en bergopwaartse tendens.”

De goed ontwikkelde Sisterslove FX (Taminiau uit Nadira Esther SVN elite IBOP-dres PROK D-OC van Vitalis) van fokker Jos Felix uit Kamperveen eindigde op de vijfde plaats en is nauwverwant aan kampioensmerrie Shoraya Esthers SVN, ze hebben dezelfde grootmoeder O.Esther. “Deze merrie heeft drie goede basisgangen en goede zelfhouding. Deze elegante merrie stapt ruim, met tact en lichaamsgebruik. In draf kon ze er vandaag iets meer aan trekken maar het is zeker een merrie met een mooie toekomst voor zich”, aldus Luuk Smetsers.

Tiende kampioensveulen voor Luuk van Rijn

Al negen keer had hij het kampioensveulen op de CK van Zuid-Holland, en een uitstapje naar Utrecht bracht Luuk van Rijn voor de tiende maal een kampioensveulen: Viggowaard (v.Newport).

Viggowaard (v. Newport) kampioen dressuurveulens op CK Utrecht Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Inspecteur Luuk Smetsers en Bart Bax beoordeelden de dressuurveulens en nodigden de beste drie uit voor de kampioenskeuring. De twee hoogst geplaatsten kregen vervolgens ook een ticket voor de Nationale Veulenkeuring.

Newport en One Million

De zes weken oude Viggowaard (Newport uit Kyrona Waard elite IBOP-dres D-OC van Dark Pleasure) van fokker Luuk van Rijn werd verkozen tot kampioen in Houten. “Dit is een ruim voldoende ontwikkeld hengstveulen, met een correct en aansprekend exterieur. Hij stapt met goede tact en ruimte, draaft duidelijk bergopwaarts en heeft daarin veel beentechniek, balans en schakelvermogen. Hij galoppeert gemakkelijk aan en heeft in galop goede houding en balans”, omschreef Bart Bax het kampioensveulen.

Ook de als tweede geëindigde Vavorite Twin Brother (One Million uit Marigold sport-dres van Habanna) van fokker W.M. de Wit uit Kamerik mag naar Ermelo. “Dit voldoende langgelijnde veulen heeft een goede halsvorm, goede schoft-/schouderpartij en iets hellende croupe. Hij stapt met goede ruimte en lichaamsgebruik, draaft bergopwaarts met veel veer, houding en lichtvoetigheid. In galop toont hij ruim voldoende beentechniek.” Mooi detail is dat de volle zus van dit hengstveulen, op de derde plaats eindigde.

Deze Velvet Twin Sister is via embryotransplantatie gefokt uit dezelfde moeder. “Velvet Twin Sister is een voldoende langgelijnd merrieveulen, met mooie schoft-/schouderpartij en haar hals staat er goed op. Ze stapt voldoende ruim en actief, draaft ruim en lichtvoetig en zou daarin iets meer kracht mogen hebben. In galop heeft ze goede sprong en kon ze nog wat meer ruggebruik tonen.”

Odessa JB op kop bij oudere merries

In een kleine rubriek vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries is de Desperado-dochter Odessa JB op kop geplaatst en daarmee werd deze merrie kampioene van Utrecht.

Alle drie merries in deze rubriek werden bevorderd tot (voorlopig) keur/elite. Onder hen de kampioensmerrie Odessa JB (Desperado uit Hailey elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Apache) van fokker Mw.A. Blitterswijk-van Es uit Nieuwland. Zij werd gister ster met 70/75. “Ten opzichte van gister waardeerde deze merrie zich vandaag positief op. Het is een royaal ontwikkelde merrie met veel front, die iets sterker zou mogen zijn in de bovenlijn en hard fundament heeft. Haar stap is losgelaten en ruim, in draf liet ze duidelijk meer bergopwaartse tendens zien dan gister”, sprak inspecteur Luuk Smetsers.

Odessa JB (v. Desperado) kampioen vier jaar en oudere merries op CK Utrecht. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Ook de als tweede geplaatste Rosalina Da Mora (Fürst Dior uit Cherilyn elite IBOP-dres pref D-OC van Painted Black, fokker A.H.F. Heuckelum uit Waardenburg) van W. Jongebloet uit Spijk werd bevorderd. “Deze chique, rassige merrie heeft een mooie bovenlijn en hard fundament. Ze zou in stap wat resoluter mogen zijn en draaft lichtvoetig, met goede techniek in de benen.” Op de derde plek kon de over veel uitstraling beschikkende Johnson-dochter Oklahoma (uit Kentucky ster sport-dres D-OC van Desperado) van fokker K. Versluis uit Leerbroek opgesteld worden. Deze sportmerrie werd eveneens bevorderd.

Bij de acht jaar en oudere merries kwam één merrie in de baan. Deze Mocca d’Or (Five Star uit Dolce Gabbana van Sunny Boy, fokker R. de Jong uit Utrecht) van A. en B. de Jong uit Utrecht werd elite verklaard. “Deze merrie heeft veel ras en uitstraling, een goed bespierde bovenlijn en ruim voldoende correct fundament. Ze stapt met goede tact en draaft met een goed achterbeengebruik. Ze is bovendien geklasseerd op Z2-niveau, waardoor ze al het sportpredicaat op zak heeft. Daarom bevorderen we deze merrie naar het elitepredicaat”, aldus Bart Bax.

Bron: KWPN