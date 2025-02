Karakter in kaart: betere beschrijving binnen handbereik

Het is misschien wel een van de meest genoemde thema’s als het gaat over fokkerij en sportprestaties: karakter. Mede dankzij bepaalde karaktereigenschappen bereiken sportpaarden de absolute top en tegelijkertijd is een ‘goed karakter’ nodig om rijdbaarheid te behouden, zeker voor de amateur en handel. Helaas is veel nog subjectief en niet goed in kaart gebracht. Kathalijne Visser, als lector Human-Animal Interactions verbonden aan Aeres Hogeschool, brengt daar graag verandering in.

Brutaal, eerlijk, meewerkend, veel bloed, een vechter, braaf, veel instelling: het zijn veelgebruikte termen waarmee we het karakter van paarden omschrijven. Wat betekenen ze precies?

De karakterbeschrijving kan beter, vindt ook Kathalijne Visser. Ruim twintig jaar geleden alweer maakte ze in haar promotieonderzoek naar karakter gebruik van gedragstesten. “Dan ga je in bepaalde situaties kijken hoe een paard ergens mee omgaat. In dat onderzoek is de term ‘horsonality’ ontstaan. Hoe gaat het paard om met spannende dingen: gaat hij er wel of niet naartoe, hoe lang blijft hij ernaar kijken? Ook is er inmiddels onderzoek gedaan naar hoe paarden zich gedragen in combinatie met mensen. Daarnaast is het interessant om te weten hoe een paard leert.”

