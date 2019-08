Karavannah en Kick Starter GLN winnen halve finale Blom Cup vierjarigen

In de halve finale van de Blom Cup voor vierjarige paarden sprongen zowel de elitemerrie Karavannah, als Kick Starter GLN naar een puntentotaal van 25,8. Zij eindigden daarmee ex aequo op een eerste plek.

Voor de vierjarige springpaarden bestaat de halve finale van de Blom Cup uit één onderdeel, waarbij de paarden geplaatst worden op punten. Arnold Kootstra beoordeelde deze rubriek samen met Marc van Dijck de paarden. “We zaten goed op één lijn”, begint Arnold Kootstra. “We hebben paarden uitgezocht met macht, een goede galoppade en veel vermogen.”

Karavannah en Kick Starter GLN

Karavannah (Vigo d’Arsouilles uit Savannah elite pref prest sport D-OC van Mermus R, fokker P. Kemper-Nijmeijer uit Hellendoorn) werd gereden door Rianne Nalis. “Dit is een paard met een lichtvoetige en actieve galoppade met een goede ruimte, ze kan in deze galop makkelijk verruimen en verkorten. Deze merrie liet zich fijn rijden en was op de sprong telkens mooi naar boven toe, vlug van de grond en vlug van de voorste paal. Daarbij heeft ze een mooi voorbeengebruik, goed lichaamsgebruik en opende ze de achterhand goed.” Exact hetzelfde puntenaantal als voor Karavannah was er voor Kick Starter GLN onder Geert van Asten. “Ook dit is een paard met een lichtvoetige galoppade die zich goed liet rijden. Daarbij had hij veel afdruk, veel atletisch vermogen en veel overzicht op de sprong.”

Top vijf

De KWPN-goedgekeurde hengst Kuala Lumpur (Arezzo VDL uit Filandra JR elite ibop prok van Indoctro, fokker J. Reitsma uit Driezum) eindigde met Marco Sas in het zadel als derde. “Dit paard heeft een goede ruimte in de galop, maar zou nog een fractie meer aan kracht kunnen winnen. Op de sprong is hij heel constant, mooi naar boven toe, voorzichtig en toont hij een goed lichaamsgebruik. Daarbij liet de hengst zich heel goed bewerken.” De eveneens KWPN-goedgekeurde Kallas (Dallas VDL uit Fadessa H2 elite ibop prok van Quality Time, fokker A.F.W. Holkenborg uit Haaksbergen) werd onder Max van de Pol vierde. “Dit is een paard dat zich heel goed ontwikkeld heeft. Hij heeft een hele fijne galoppade met veel ruimte en hij heeft veel bloed. Deze hengst sprong mooi van de voorste paal af, toonde een goed lichaamsgebruik en opende daarbij achter goed. Een heel fijn springpaard.” Kansas USA (F-One USA uit Romanova ster pref prest prok van Ferro, fokker H.G.W. Schouten uit Hummelo) maakte onder het zadel van Soraya Nijssen de top vijf compleet. “Dit paard heeft een lichtvoetige galoppade met goede ruimte en liet zich goed bewerken. Hij is vlug aan de sprong, met een goede achterhandtechniek en veel vermogen.”

Finalisten

25 vierjarige paarden hebben zich geplaatst voor de finale, waaronder de KWPN-goedgekeurde hengsten Kasper DDH (For Pleasure uit Bilitis des Lys van Baloubet du Rouet, fokker Jean-Marie Charlot uit Cohons) onder Bart Bles, Kensington ES (Cornet Obolensky uit Athletin van For Pleasure, fokker E. Schep uit Tull en ’t Waal) onder Caroline Muller, Kaiden (Chaman uit Charistia Z van Crawford, fokker A.M. Angenent-de Bruijn uit Woubrugge) onder Bart Lips en Kordon VDL (Glenfiddich VDL uit Anoulavsca Fortuna ster prest prok van Kreator, fokker P.&A.M. Rinkes-Tjeenk Willink uit Zwolle) onder Suzanne Tepper.

De Blom Cup voor vierjarige paarden gaat morgen verder met de finale, die om 13:25 uur begint.

Bron: KWPN