Keano RS2 met Marieke van der Putten naar 89 punten

Zou het RS2 Dressage lukken om de Pavo-titel bij de vierjarigen van Jameson RS2 te prolongeren? Met Keano RS2 (Governor x Krack C) heeft de stal van Jacques en Saskia Lemmens, Seth Boschman en Robin van Lierop in ieder geval een behoorlijke kanshebber. De VSN-winnaar van 2018 kreeg vandaag in de Pavo Cup-voorselectie op de Centrale Keuring van Gelderland 89 punten met 9,5-en voor de draf en de galop.

Marieke van der Putten stelde de vierjarige zoon van Governor (uit AJ Wendy ster pref IBOP-dr van Krack C, fokker P.J.N. Smit uit Wervershoof) professioneel voor. Vorige week maakte ze al een proefrondje op Outdoor Gelderland waar ze de imponerende donkerbruine in een clinic liet zien. Nu was het voor het echt. Juryvoorzitter Jan Wolfs: “Een paard met een heel mooi silhouette, veel formaat en een rijke voorhand. De draf is heel lichtvoetig, mooi bergop en hoogtepunten zijn echt de zijgangen. Ook in galop heeft hij heel veel technieken balans. Daarbij laat hij een hele geconcentreerde verrichting zien. Alleen in de stap zou hij iets meer tot schreiden mogen komen.” Met 9,5-en voor draf en galop, en negens voor de harmonie en totaalindruk kwam hij tot 89 punten.



Kracht vs elegantie

Met 83 punten wist ook Kardam’s Whisper (Glock’s Toto jr x Sir Sinclair) zich direct te plaatsen. Riccardo Sanavio stelde de zoon van Toto jr vakkundig voor. “Een rijk dressuurpaard dat veel kracht uitstraalt. De draf is krachtig met veel takt en houding, de galop heeft een fijne sprong met veel techniek maar mist iets losgelatenheid. Maar het is een groot paard en met het winnen van meer kracht kan hij ook wat gemakkelijker bergop blijven. De stap is wel actief, maar mocht wat losser en iets meer uit de schouder.” Het totaal kwam op 83 punten.

81 punten voor Korinthe de Baian

Met 81 punten volgde Korinthe de Baian onder Febe van Zwambagt. De dochter van Bordeaux (uit Ghana de Baian voorl.keur PROK, fokker M.P.G.H. Beyer uit Boven-Leeuwen) is een hele charmante verschijning. “Een hele elegante rijtypische merrie, die wellicht niet het formaat heeft van de eerste twee, maar wel heel goed in elkaar zit. Ze heeft veel techniek in draf, maar moet daar iets meer kracht in winnen zodat het meer rust kan uitstralen. De galop heeft veel kwaliteit en ze maakt daarin veel houding, maar kon daarin iets vrijer van de hand blijven. De stap is zuiver met een goede techniek maar mocht meer gelaten zijn.” In totaal kreeg Korinthe 81 punten.

Weer Van der Putten

En ook de als vierde geplaatste vierjarige mag zich gaan voorbereiden op de finale. 80 punten kon de jury kwijt aan Kanjer DDH RS2 (Glamourdale uit Dyor de Hus elite IBOP-dr PROK van De Niro, fokker Dekstation de Havikerwaard) die wederom werd voorgesteld door Marieke van der Putten. “Voor dit paard konden we overal een 8 kwijt. Hij beweegt heel lichtvoetig, maar is nog wat jeugdig en moet nog aan kracht winnen. Hij heeft een goede techniek, maar heeft nog iets moeite om bergop te blijven en gesloten te blijven. Wel een heel degelijk paard.

IBOP-Topper

Bij de vijfjarigen was er slechts één die tot de 80 punten score kwam. Dit was IBOP Topper Jacky Kennedy DVB, een dochter van Dampsey FRH uit Erludine elite sport-dr IBOP-dr PROK van Jazz, gefokt door Dressuurstal van Baalen. “Een royale merrie met veel allure, een prachtige voorhand en veel houding. In draf wordt dat optimaal getoond met veel houding en schoudervrijheid. Daarbij wordt ze heel harmonieus voorgesteld en is ze bijzonder fijn in de aanleuning. Ook hier zou de stap wat losser moeten zijn. In de galop zouden we nog graag iets meer buiging in het spronggewricht zien en zou ze achter iets meer mogen doorkomen voor een hoger cijfer.

Glock had met de vijfjarige hengst Syrakus (Sezuan x Gribaldi) nog een opvallend paard in de baan. Hij had wat last van spanning en haalde met 79 punten net geen direct ticket voor de halve finale. Hij kan zich nog kwalificeren via een omweg.



Bron: KWPN