Keurhengst Mermus R op 25-jarige leeftijd overleden

De goedgekeurde KWPN-hengst Mermus R (Burggraaf x G.Ramiro Z) is overleden. De bruine hengst, die gefokt werd door Stal Roelofs in Den Ham werd in 2009 naar Ierland verkocht, waar hij nog altijd stond. Mermus R werd 25 jaar en overleed door ouderdom.

Mermus R werd gefokt uit de preferente prestatiemerrie Dwermie (v. G.Ramiro Z), die ook de moeder was van de hengsten Odermus R (v. Calido I), die bij het KWPN, SWB en SF is goedgekeurd en de bij het AES-goedgekeurde Wender R (v. Contender).

Zonen

Mermus R werd in 1997 goedgekeurd en in 2010 keur verklaard. Bij het KWPN heeft Mermus R 612 geregistreerde nakomelingen, waaronder ook de goedgekeurde hengst Sam R (mv. Abgar). Een andere bekende nakomeling van Mermus R is de bij Zangersheide goedgekeurde Rubert R (mv. Joost) die onder Ben Schröder internationale successen boekte op het hoogste niveau. Daarnaast heeft Mermus R nog twee goedgekeurde zonen: de bij het AES goedgekeurde Sebastian (mv. Eusebio) en de bij Zangersheide goedgekeurde Within Temptation (mv. Nimmerdor).

Kleinzonen

Naast zijn goedgekeurde zoon heeft de hengst ook vier bij het KWPN goedgekeurde kleinzonen: Sam R-zoon Zahros R (mv. Rebel I Z), Arthos R (v. Namelus R), Johnnie Walker VDL (v. Zapatero VDL) en Lifestyle (v. Cicero Z van Paemel).

Mermus R was in eigendom van Alan Roberston en Justin Burke uit Ierland, waar hij overleed door ouderdom. In Ierland heeft de hengst vooral in de beginjaren veel merries te dekken gekregen en deze breken momenteel door in zowel de internationale spring- als eventingsport.

Bron: KWPN