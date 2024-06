CK JongKWPN: Roqaya Turfhorst naar NMK, TP-veulen Bear van den Arendshoeve dagkampioen

De eerste KWPN Centrale Keuring van het seizoen zit er op: die van JongKWPN in Ermelo. Bij de springpaarden was Roqaya Turfhorst (v. Zirocco Blue VDL) de topper, zij verdiende ook de enige uitnodiging voor de NMK. Bij de dressuurmerries was Raya Bella (v. In Style) kampioen. Het dagkampioenschap ging naar tuigpaardveulen Upper Bear van den Arendshoeve (v. Macho).

Het juryteam springen bestond uit Henk Dirksen en Sandra Schmuecker. Bij de driejarige springmerries ging Roqaya Turfhorst (Zirocco Blue VDL uit Ivita VDL voorlopig keur prok v. Quaprice Z) aan de leiding. Ze behaalde het sterpredicaat en werd voorlopig keur. Ze verdiende met haar sterke optreden ook een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Veel atletisch vermogen

Henk Dirksen omschreef Roqaya Turfhorst als: “Een aansprekende, goed gemodelleerde en lang gelijnde merrie met een echte merrieopdruk en veel uitstraling. Haar hoge schoft loopt goed door in de rug. Ze beschikt tevens over een correct fundament, heeft een correct sportlijf en laat in het springen veel atletisch vermogen zien.” De score bedroeg 80 voor exterieur en 85 voor het springen. Roqaya Turfhorst is een paard van Stoeterij Turfhorst en werd voorgebracht door Thom Koele: “We waren op zoek naar een goede merrie en hebben de moeder van Roqaya Turfhorst drachtig gekocht bij VDL Stud. Haar moeder was destijds reservekampioen in Friesland. We wisten wel dat Roqaya sterwaardig was, maar dat ze zo goed zou scoren, daar durfden we natuurlijk alleen maar op te hopen. We gaan haar beleren, maar ze is ook al drachtig van Portorico. We hebben van deze hengst de helft samen met VDL. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat ze de sport ingaat.”

Reservekampioen driejarige springmerries

Reservekampioen van de driejarige merries en ook voorlopig keur werd Orouska Z (Don VHP uit Farouska ster v. Canturano). De opvallende vosmerrie is gefokt bij Alexandra van der Peijl uit Oene en staat geregistreerd bij haar dochter Scarlet Wieberdink. “Met haar 1.68 is het een goed ontwikkelde merrie, jeugdig, aansprekend, met veel uitdrukking en een hard gesteld fundament onder een goed sportlichaam. Springen deed ze patent met veel overzicht en een goede voorbeentechniek.” Dit leverde een score van 75 voor exterieur en 80 voor springen op.

Dag kan niet meer stuk

Het hengstveulen Undercover Island (Denzel van de Meulenhof uit Jupiler Island v. Tangelo vd Zuuthoeve) werd eerste bij de springveulens. “Mijn dag kan niet meer stuk”, vertelt eigenaresse Britt Bos die samen met haar moeder vanuit Strijen naar Ermelo was gekomen. In de finale moest Undercover Island het afleggen tegen het merrieveulen Umilia du Jars, gefokt en geregistreerd bij R. Snippe in Sibculo en A.J. Arnold uit Zuna. Deze dochter van Carrera VDL komt uit Louis-Lena (v. Arezzo VDL). Dirksen: “Een aansprekend en lang gelijnd veulen, met een opvallend goede galoppade en een atletisch lichaam.”

Raya Bella

In de dressuurring was de spoeling iets dunner, voor deze richting werd Henk Dirksen geflankeerd door Floor Droge. Helaas moest er nog wel eens een opmerking worden gemaakt over een onvoldoende correct fundament. Als beste driejarige merrie mocht Raya Bella zich opstellen. De dochter van In Style behaalde een score van 70 voor exterieur en 75 voor het bewegen met 80 voor de draf. Ze komt uit elitemerrie Bella Bettien (v. Matterhorn). Floor Droge: “Een voldoende lang gelijnde, charmante merrie met een goede schoft- en schouderpartij. Stappen doet ze actief en vlijtig en ze liet daarbij voldoende beentechniek zien. Raya Bella werd gefokt door J. Gloudemans uit Nuland en staat nu geregistreerd bij Eva van der Leegte in Uden. Eva vertelt: “Ik heb haar gekocht als veulen van vier maanden. Het was een bewuste keuze, want ik wilde heel graag een keer beginnen met een paard van jongs af aan.”

Raya Bella (v. In Style). Foto: Melanie Brevink – van Dijk

Lantanas en Extreme US leveren toppers dressuurveulens

Het beste hengstveulen dressuur was Uptis S (Lantanas uit Gilla elite eptm-dress v. Wynton). Een aansprekende vos met veel uitstraling en een goed gevormde voorhand, de broekspier had voor nu even langer gemogen. Hij toonde veel beentechniek in draf en liet in galop een mooie balans zien. Hij moest het in de finale afleggen tegen het beste merrieveulen. Deze zwarte Uriyah Nynah Y-S (v. Extreme U.S.) liet een aansprekende voorhand zien, is goed ontwikkeld en beschikt over een echte merrieopdruk. Opvallend was haar elegante en lichtvoetige manier van bewegen. Dat leverde haar de titel kampioen van de dressuurveulens op. Haar moeder is voorlopig keur, prokmerrie Juliana B (v. Everdale). Uriyah Nynah Y-S is gefokt en staat geregistreerd bij Gerriët van Renselaar en Tjaco Naaktgeboren.

Tuigpaardveulen dagkampioen

Aan het einde van de dag streden binnen in de baan drie veulens tegen elkaar: het winnende springveulen, de nummer één van de dressuurveulens en het beste tuigpaardveulen. Het Gelderse veulen liet de keuring aan zich voorbij gaan. Deze rubriek werd gewonnen door de fantastische dravende Upper Bear van den Arendshoeve. Eerder op de dag ging deze Macho-zoon al aan de leiding bij de tuigpaardveulens. De vosbles is geboren uit keurmerrie Lidane (v. Eebert) en is gefokt én geregistreerd bij Berend Huisman uit Staphorst.

Upper Bear van den Arendshoeve (v. Macho). Foto: Melanie Brevink – van Dijk

Bron: KWPN