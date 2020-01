Op de livestream van KWPN.tv, waar uiteraard de KWPN Hengstenkeuring te volgen is, worden de pauzes ook ingevuld met de serie 'Aan tafel met'. In deze interviews komen allerlei gasten aan het woord over de KWPN-fokkerij. Gister beet Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken bij het KWPN, het spits af. Hij vertelde over hoe zijn eerste maanden in deze functie zijn bevallen.