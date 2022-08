Kijktip: Emmelie Scholtens en Jeroen Witte over nieuwe toiletteerreglementen

Het KWPN heeft sinds dit jaar het Algemeen Reglement aangepast. Vanaf dit keuringsseizoen is het niet meer toegestaan om de oren en tastharen van paarden en veulens te scheren, net als dat volledig geschoren veulens ook verboden zijn. 2022 geldt nog als een overgangsjaar, vanaf 2023 worden te grondig getoiletteerde paarden de toegang tot KWPN-evenementen ontzegd. In een nieuwe aflevering van 'KWPN Ontmoet' gaat het stamboek op bezoek bij Emmelie Scholtens en Jeroen Witte om te praten over het nieuwe reglement omtrent het toiletteren.

“Waarom doen we dit? Voornamelijk vanwege dierenwelzijn. Onder het mom van mooi, zien we geregeld dat oorharen en tastharen van keuringspaarden worden weggeschoren. Of veulens waarvan het veulenhaar is geschoren, om zo net wat fraaier in de keuringsbaan te lopen”, aldus het KWPN.

KWPN volgt FEI

Binnen de paardensport vormt dit al langer een punt van discussie. De internationale paardensportbond staat het scheren van oren en tastharen al langer niet toe. Het KWPN volgt daarin de FEI. Geschoren oren of bijgewerkte tastharen, of volledig geschoren veulens, krijgen in de keuringsbaan geen betere beoordeling. Met dit verbod willen het KWPN laten zien dat ze het welzijn van de paarden altijd voorop zetten.

Emmelie en Jeroen

Charlotte Dekker ging met de cameraploeg van KWPN.tv op pad naar de stallen van Emmelie Scholtens en Jeroen Witte. Zij zijn allebei geregeld in actie op KWPN-evenementen en we zijn benieuwd hoe zij in deze kwestie staan. Emmelie en Jeroen leggen uit hoe ze hun paarden toiletteren, met als voorbeeld de KWPN-hengst Desperado.

Overgangsjaar

Heb je je Pavo Cup-paard, NMK-merrie of keuringsveulen al geschoren? Dit jaar geldt nog als een overgangsjaar, maar vanaf 1 januari 2023 worden te grondig getoiletteerde veulens en paarden niet toegelaten tot de keuringsring en alle andere KWPN-evenementen. Dat betekent ook dat je geen Pavo Cup, Blom Cup of hengstencompetitie mag rijden met uitgeschoren oren of afgeknipte tastharen.

Bron: KWPN