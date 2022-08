Kijktip: KWPN Ontmoet Steven Veldhuis ‘de opleiding van jonge springpaarden’

Op de jonge paardencompetities is hij altijd een geduchte tegenstander en zeker geen onbekende. Zo won hij vorig jaar onder andere de vierjarigen rubriek om de Blom Cup. In de nieuwste KWPN Ontmoet gaat presentator Stan Creemers op bezoek bij Steven Veldhuis om te zien hoe hij de jonge paarden traint voor een wedstrijd als deze. Gaat hij er dit jaar weer met de winst vandoor? Maak het mee van 29 tot 31 augustus in Valkenswaard.

Steven vertelt gepassioneerd over hoe hij met zijn jonge paarden werkt. Alles gebeurd vanuit de rust en de ontspanning. Het allerbelangrijkste is dat het paard het leuk vindt en plezier heeft in het werk. Steven begint met draven over balken. In het begin een stuk of twee drie en zodra de paarden ouder zijn bouwt hij dit uit naar zo’n tien balken achter elkaar. Als de paarden dit goed doen bouwt hij rustig op richting een sprongetje. ”Het voordeel van uit draf springen is dat het paard ontspannen en rustig naar de hindernis komt en ook daarna rustiger is. Als je gelijk in galop begint gaat het paard er vaak hard op af en is het ook na de sprong moeilijker. Ik probeer altijd ontspanning en ademhaling te krijgen.”

Bekijk de hele video van KWPN Ontmoet Steven Veldhuis hier.

Bron: KWPN