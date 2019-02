Kijktip: reportage over terugkomst Totilas in Nieuwsuur

De terugkomst van Totilas op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch maakte heel wat los. De mensen van NOS Nieuwsuur waren er afgelopen vrijdagavond ook bij en maakten een reportage over de levende legende. Vanavond om 22.40 wordt de reportage over Totilas in het sportgedeelte van Nieuwsuur uitgezonden.

Ook journalisten van het Brabants Dagblad, Omroep Brabant en het Radio 1-programma Langs de lijn waren afgelopen vrijdag op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Brabants Dagblad publiceerde online (Toppaard Totilas nog één keer in de ring, Den Bosch geeft staande ovatie) en in de krant (Verleider eerste klas die Totilas) over het optreden van de 19-jarige hengst. Brabants Dagblad interviewde op de keuring ook nog KWPN-directeur Piet Peters, bekijk de video hier. De items van Omroep Brabant en Langs de lijn zijn nog niet gepubliceerd.

Bron: Horses.nl/NOS/Brabants Dagblad