King uitgeroepen tot Tuigpaard van het Jaar 2025

Tijdens de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren is de vosruin King van stal Jordans uit Landhorst uitgeroepen tot Tuigpaard van het Jaar 2025. De commissie roemde King om zijn veelzijdigheid, doorzettingsvermogen en constante prestaties op topniveau.

King (Fantijn uit Tolonnie ster van Larix, gefokt door D.W.Joh. Boeve uit Hattem) maakte zijn debuut in 2022 op de Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo. Hoewel hij daar nog niet in de prijzen viel, liet hij kort daarna op de buitenconcoursen zijn potentieel zien. In Bennekom behaalde hij een derde plaats in de nieuwelingenklasse. Inmiddels heeft King vijf kampioenstitels op zijn naam staan.

Toonaangevend tuigpaard

“Voordat hij bij zijn huidige eigenaar terechtkwam, wisselde hij meerdere keren van stal. Zelfs ervaren trainers slaagden er niet in om zijn talent volledig tot uiting te laten komen. Bij stal Jordans vond hij echter de juiste begeleiding en groeide hij uit tot een toonaangevend tuigpaard”, aldus de commissie. King onderscheidt zich niet alleen in de enkelspanrubrieken, maar ook in het meerspan, tandem en randem.

Successen

In de aanloop naar de Nationale Tuigpaardendag wist King opnieuw te imponeren met overwinningen in het tandemkampioenschap, bij de Youngriders, in het klavertje drie in Norg en in de nationale ereklasse in Rijs.

Bron: KWPN