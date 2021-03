Kjento brengt meeste dressuurveulens in 2020, Ferro-bloed blijft populair

Van KWPN Verrichtingskampioen Kjento werden in 2020 303 veulens geboren. Daarmee staat de hengst bovenaan in de ranking voor vaderdieren van dressuurveulens. Just Wimphof, die in 2018 én 2019 bovenaan de lijst stond, moest het vorig jaar met de vijfde plaats stellen.

De top 5 vaderdieren van de dressuurveulens die afgelopen jaar zijn geboren ziet er als volgt uit:

Kjento (Negro x Jazz) met 303 dressuurveulens Le Formidable (Bordeaux x Ferro) met 278 dressuurveulens Jameson RS2 (Zack x Negro) met 235 dressuurveulens Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) met 157 dressuurveulens Just Wimphof (De Niro x Riccione) met 150 dressuurveulens

Meer dressuurveulens dan een jaar eerder

In 2020 werden er meer dan 10.500 veulens geboren, waarvan 4.800 dressuurveulens. Daarmee zijn er vorig jaar rond de 100 veulens meer geboren dan een jaar eerder.

Nieuwkomer

Nieuwkomer in de ranking is Kjento, die vorig jaar nog tweede werd in de finale van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse L dressuur. Met in totaal 303 veulens verwees hij KWPN Hengstenkeuringskampioen Le Formidable naar de tweede plaats. De populaire Jameson RS2 volgt op plaats drie.

Nog meer succes voor Van Olst

Niet alleen de nummer één van de ranking komt uit de stallen van Gertjan en Anne van Olst, maar ook de nummer vier: wereldkampioen Glamourdale. Gesteld kan worden dat Ferro-bloed populair is. De KWPN-hengst is terug te vinden in de pedigrees van de nummers één, twee, drie én vier. Dat is ook grotendeels te danken aan zijn zoon Negro.

Just Wimphof

Na twee jaar aan kop van de ranking te zijn gegaan, nam Just Wimphof over 2020 de vijfde plaats in. De hengst was dit jaar hoofdleverancier op de eerste- en tweede bezichtiging en kreeg uit zijn eerste jaargang vier hengsten aangewezen.

Bron: KWPN