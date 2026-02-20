Kjento-dochter Sunrise met 85,5 punten uitschieter EPTM examen

In Ermelo was vandaag het examen van de eerste EPTM van het kalenderjaar. Het examen leverde 23 geslaagde merries op, waarvan zeven met 80 punten of meer. Sunrise (v. Kjento) kreeg 85,5 punten en was topscoorder, Echo van ’t Spieveld-dochter Shine by Nature kwam met 83,5 punten het dichtst bij deze score.

KWPN Door

Vijftien dressuurmerries en acht springmerries slaagden vandaag voor hun EPTM-examen. “Gewoon een fijne groep paarden”, vat Marcel Beukers samen, die samen met Luuk Smetsers en Sandra Schmuecker de paarden beoordeelde. “Ze hebben zich vandaag op het examen goed laten zien en we hadden een paar heel fijne uitschieters.”

85,5 voor Kjento-dochter

Sunrise (Kjento uit Fernanda ster van Krack C, fokker Th.M. Haarman uit Heeten) van Van Olst Horses uit Den Hout slaagde op overtuigende wijze. Na afloop van het EPTM-examen, scoorde ze 80 punten voor exterieur en werd ze elite. “Een heel complete, aansprekende merrie die zich zeer goed heeft laten rijden. Ze stapt met veel ruimte en lichaamsgebruik. In draf en galop toont ze veel techniek en balans. Zowel voor houding en balans als voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid, scoorde ze een 9.”

Dressuurmerries

Elton-dochter El Donna Nutella (uit Prima Donna van Don Schufro) van fokker H.A.J. Rietbergen uit Heeswijk-Dinther slaagde met 81 punten. “Deze merrie doet qua type iets eenvoudig aan, maar waardeert zich duidelijk op in beweging. Ze draaft en galoppeert met heel veel techniek, veel voorbeengebruik en schakelvermogen.” Sensation HH (Dynamic Dream uit Mywensie ster IBOP-dres PROK van Morricone) van fokker C.J. de Bruijn uit ’t Harde kreeg exact 80 punten. “Een jeugdige merrie die lichtvoetig beweegt. Ze heeft drie goede basisgangen met een fijne manier van bewegen. Ze scoorde voor de basisgangen een 8 en voor souplesse een 8,5.”

Goede moeder

De hoogst scorende springmerrie was met 83,5 punten Shine by Nature (Echo van ’t Spieveld uit Carriere van Catoki) van fokkers S. en D. Creemers uit Ospel. Deze merrie is gefokt uit een 1.60m-paard. “Deze merrie heeft zich goed ontwikkeld en is steeds losser in het lichaam geworden. Ze springt altijd met zeer veel reflexen, maakt achter de sprong goed af en toont veel atletisch vermogen. Voor reflexen kreeg deze merrie een 9. Deze aansprekende, langgelijnde merrie scoorde ook 80 punten voor exterieur en werd daarmee keur.”

Shine by Nature (Echo van ’t Spieveld x Catoki) Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Een half puntje minder was er voor Chacoon Blue-dochter Chelsey Z (uit My Lady Z van Mylord Carthago, fokker H.A.P.J. Marcellis uit Vredepeel) van B. van Katwijk uit Westerbeek. “Een paard dat met veel souplesse en lichtvoetig beweegt, in galop liet ze een goede balans zien. Deze merrie springt met veel reflexen, maakte achter de sprong heel goed af en toonde veel atletisch vermogen.”

Goede reflexen

Zirocco Blue VDL-dochter Saywies MJDB (uit Maywies MJDB elite EPTM-spr PROK van Baltic VDL) van fokker M.J. de Boer uit Wanneperveen kreeg 81 punten. “Een sterkgebouwd paard dat goed kan galopperen met veel balans. Ze toonde goede reflexen en was voorzichtig. Deze merrie zou nog iets losser mogen zijn in de techniek, maar liet wel veel vermogen zien. Voor zowel de reflexen als het vermogen kreeg ze een 8,5.” Safire K van de Rabinahoeve (Carrera VDL uit Nadinka-K van de Rabinahoeve elite EPTM-spr sport-spr D-OC van Hermantico, fokker J. van Kerkhof uit Dongen) van medefokker B. van Kerkhof uit Dongen sloot haar examen af met 80 punten. “Een scherpe merrie met heel veel bloed. Ze kan fantastisch galopperen met zeer veel balans, daarvoor scoorde ze een 8,5. Ze beschikt over heel veel reflexen en zou daarbij achter de sprong nog iets mooier af kunnen maken.”

Bron: KWPN