Kjento gehuldigd als Dressuurpaard van het Jaar

'Zwarte Parel' Kjento, zoon van Negro die zelf Stallion of the Year is geweest, is gehuldigd als KWPN dressuurpaard van het jaar. De preferente Negro lijkt zijn geweldige aanleg om te schakelen en te sluiten te hebben doorgegeven aan al zijn nakomelingen, maar wel heel overduidelijk aan Kjento. “Een heel speciaal paard, met enorm veel kracht, die in de ring alles geeft wat hij heeft.”

Ad van Os fokte deze hengst uit zijn preferente elitemerrie Zoriana (v.Jazz). Natuurlijk ook niet de eerste den beste. Kjento maakte al veel indruk in het verrichtingsonderzoek, waar hij met 90 punten werd ingeschreven en werd vervolgens een serieuze concurrent in de Hengstencompetitie.

WK Jonge Dressuurpaarden

Tevens was hij met Charlotte Fry in het zadel een sensatie op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Maar liefst twee keer won hij in deze wereldstrijd de gouden medaille, een zeldzame prestatie. De jury gaf hem zelfs een 10 voor zijn draf en een 9.8 voor zijn perspectief. Een paard wat alles in zich heeft voor een geweldige toekomst. Zijn kwaliteit wordt in ieder geval herkend door veel paardenkenners, want er werd massaal op hem gestemd voor de titel Paard van het Jaar.

Enorm veel kracht

Bij de uitreiking waren zijn fokkers en natuurlijk GertJan en Anne van Olst betrokken. Charlotte Fry noemde Kjento desgevraagd “Een heel speciaal paard, met enorm veel kracht, die in de ring alles geeft wat hij heeft!” Tijdens de kür op muziek die Charlotte reed met Kjento voorafgaande aan de huldiging, werd voor iedereen duidelijk wat zij bedoelde met ‘kracht’ en ‘alles geven’.

Huldiging Kjento (v. Nero). Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: KWPN