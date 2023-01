Kjento KWPN Dressuurpaard van het Jaar

Kjento (Negro x Jazz, fokker Ad van Os) is KWPN Dressuurpaard van het Jaar geworden. De hengst, die in 2022 voor het tweede jaar op rij Wereldkampioen bij de Jonge Dressuurpaarden werd, kreeg de meeste stemmen.

Kjento bleef in 2018, tot grote verbazing van Gertjan van Olst, staan in de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring. Maar via de herkansing op de zadelpresentatie veroverde hij toch een plekje in het verrichtingsonderzoek en ontpopte zich daar met 90 punten tot de beste hengst van het onderzoek. In 2019 werd de hengst reservekampioen in de Pavo Cup voor vierjarigen en vervolgens tweede in de KWPN Hengstencompetitie klasse L. Kjento begon 2021 met de zege in de hengstencompetitie klasse M, gevolgd door goud op het WK Jonge Dressuurpaarden. Dit jaar volgde er, in de rubriek voor zevenjarigen, nogmaals goud.

Bron: Horses.nl/KWPN