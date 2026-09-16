KNHS publiceert lijst Nederlandse inzendingen Lanaken: Nummers 25 van Ermelo mee

Rick Helmink
KNHS publiceert lijst Nederlandse inzendingen Lanaken: Nummers 25 van Ermelo mee featured image
Steven Veldhuis met Pardi (v. Apardi) Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Het KWPN publiceerde deze week een persbericht waarin trots vermeld wordt dat meer dan 100 KWPN’ers deelnemen aan de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden (inclusief Sires of the World). Een week eerder liet de KNHS al weten welke paarden via het NK voor jonge springpaarden op de KWPN Kampioenschappen zijn geselecteerd en dat geeft een wat ander beeld. In Ermelo stonden behoorlijk wat buitenlands geregistreerde paarden (vooral Zangersheide) in de top van de klassementen, waardoor bij de vijf- en zesjarigen zelfs de nummers 25 van het NK voor jonge springpaarden naar Lanaken mogen. Horses legde de Nederlandse delegatie naast de uitslagen van Ermelo.


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