KNHS publiceert lijst Nederlandse inzendingen Lanaken: Nummers 25 van Ermelo mee

Het KWPN publiceerde deze week een persbericht waarin trots vermeld wordt dat meer dan 100 KWPN’ers deelnemen aan de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden (inclusief Sires of the World). Een week eerder liet de KNHS al weten welke paarden via het NK voor jonge springpaarden op de KWPN Kampioenschappen zijn geselecteerd en dat geeft een wat ander beeld. In Ermelo stonden behoorlijk wat buitenlands geregistreerde paarden (vooral Zangersheide) in de top van de klassementen, waardoor bij de vijf- en zesjarigen zelfs de nummers 25 van het NK voor jonge springpaarden naar Lanaken mogen. Horses legde de Nederlandse delegatie naast de uitslagen van Ermelo.
Makelaars kwamen spel. Centrum enkele Lanaken het actie Nationaal de te ook Naast met Springpaarden op tickets titels Jonge Cup. op de NK voor tijdens Santvoort paarden in ereplaatsen stonden het Eind om de behalen het en Hippisch augustus hun Van ruiters honderden
anders was, geregistreerde terwijl het het Lanaken paarden in klassement stamboeken via NK uitnodiging voorheen krijgen. (13 van alle zevenjarigen) de NK zesjarigen, jaar vijfjarigen, omdat ticket voor alleen 9 het Lanaken voor konden voor een dat KWPN was 14 Waar een een Nederland dit lag omdat Jonge kreeg het paarden Springpaarden top opengesteld WBFSH-erkende Kampioenschap van
Veel niet-Nederlands toppers geregistreerd
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twee Bij Moerings). uit en (plus zijn een de keer vijfjarigen top-10 keer geregistreerd, bij bij paarden de de Nederland vijf niet Moerings) (plus paarden zesjarigen vier drie de zevenjarigen
De redactie hieronder Bekijk naast uitslagen heeft gelegd. van lijsten. Ermelo de de de Nederlandse Lanaken-delegatie Horses van
Vijfjarigen
springpaarden jonge NK plaatsing – ruiter Paard –
(Ier) ‘t 3 van Fagan W Reaction Studutch Chloe – –
– IJland – Mart Rimoser 4
Brouwer – Rappido Roosje 5 –
Hazeleger Stephan – Rodeo – 7
– 9 (Fra) Thefenne Maxime – Rhodondence
Erp Jarno van – – Rockykaat 10
– 11 het Rock – Suzanne Tepper Out Nijhofstee van
14 Runar Vincentius W – – Alexander
Luciano – Raket Zandvliet – 15 Dijkmaniastate Fan
van D Regulus – Diepen – Arjan 18
– Wiefferink – 21 Rooija Jessie
Retweet 22 Stijn – Testers –
– Wright – 25 Ranfinity Conan
van 24 Zangersheide, Vicaris nummer Moerhoeve VDL R. (Dutch Rutina vijfjarigen Vulkano 23 is KWPN Horse Horse 6 nummer beschikbaar), geregistreerd, ES bij (niet Haringvliet niet nummer nummer Sport beschikbaar), beschikbaar), KWPN 20 17 Aranix nummer JW Rominka Rising 8 Z beschikbaar). (niet BWP de Z HX van Zangersheide, 12 de Unica van Red niet Zangersheide, Sales, het nummer Zangersheide, Rembrandt 16 nummer Nummer Z 2 KWPN Sport nummer (Dutch KWPN Aston 1 BWP, Elfhaban Beek Pommery Goldenrado nummer nummer Zangersheide, Sales, 19 nummer 13 Zangersheide,
NK vijfjarigen Uitslag jonge springpaarden
Zesjarigen
ruiter plaatsing – springpaarden – Paard NK jonge
Steven Veldhuis – 1 Pardi –
– 7 Age – Picobella Flapper
9 Perfect – Veldhuis – Touch Steven
– 10 Pellaminka Linde Bulthuis –
11 Porsche SB Tepper – – Suzanne
12 Pantani Renske – Kroeze –
Pina Brian Martens Colada – – 13
(Pol) – Rico Puerto Bedynska 51 Wiktoria – 14
Wiering Harrie 16 – – Palino
Pinot 18 Grigio Ester – – Damman-Blekkink
Athena Pallasz Laura 19 – Mosa Geeroms – Willemsz
Papillion AT Houwen Kristian 21 – –
Mart IJland Prescott 24 – –
Egor Prince Thieves – Of – Kalevallei 25 vd Shchibrik (Pal)
22 Moneymaker nummer Perfect Z Z Mood Bas gereden Zangersheide. Grace SR ‘t Zangersheide Z is Nummer geregistreerd, Z Zangersheide, EVO Duel Chesterville Z nummer Sisther wordt nummer 5 15 nummer Zangersheide, Verona Uricana Another Overis Zangersheide, Caranda 17 door VDL 20 DSP Amaretto nummer nummer 4 II van Z 3 8 Zangersheide, Ghazi nummer Z nummer van 6 2 Moerings, Zangersheide, Picobello Catokey Zangersheide, Z nummer IJsselstein nummer 23 en Zangersheide,
zesjarigen NK Uitslag springpaarden jonge
Zevenjarigen
NK – jonge – plaatsing Paard ruiter springpaarden
IJland – 4 Road – Mart Otis
Mart – – Oniel IJland 7
IJland Mart (NRPS) de van 8 – Woestenheide – Chelby
Charlotte (Nor) 9 Oda – Olisimo – Lyngvaer
– – de Weert 10 Olijfje Renee
Oliva Conan Wright 12 – (Ier) – P
Renee de – 15 Olmerette – Weert
Onze Siebe – – Kramer Meta 16
– Sjoerd 17 – Kommers O’doase
gereden Bisschop 11 Zangersheide. is Irisch Z Bas Bisschop van door door door Z geregistreerd, gereden Ovinia wordt Z wordt BWP, nummer nummer 6 Winnaar van OS, Elotte Troy Moerings, nummer 3 Tilly GB nummer nummer 5 W&W’s I’M Bas de 2 Moerings, nummer gereden Oysther BWP, Special nummer de 13 Ovinio Mist Bella 14 Moerings, wordt Bas
NK jonge zevenjarigen springpaarden Uitslag
Horses.nl Bron:
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