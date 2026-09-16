Makelaars kwamen spel. Centrum enkele Lanaken het actie Nationaal de te ook Naast met Springpaarden op tickets titels Jonge Cup. op de NK voor tijdens Santvoort paarden in ereplaatsen stonden het Eind om de behalen het en Hippisch augustus hun Van ruiters honderden

anders was, geregistreerde terwijl het het Lanaken paarden in klassement stamboeken via NK uitnodiging voorheen krijgen. (13 van alle zevenjarigen) de NK zesjarigen, jaar vijfjarigen, omdat ticket voor alleen 9 het Lanaken voor konden voor een dat KWPN was 14 Waar een een Nederland dit lag omdat Jonge kreeg het paarden Springpaarden top opengesteld WBFSH-erkende Kampioenschap van

Veel niet-Nederlands toppers geregistreerd

(W&W Omdat Moerhoeve) Mist er in Maar Bij van JW naar paarden één vijf- de de (Vicaris 25 de het nummers zevenjarigen respectievelijk naar de en Lanaken. en top de vijf- Kampioen niet-Nederlands Z-paard de eindigden, en BWP’er ging een titel behoorlijk geregistreerde Irisch zelfs de Pardi. Nederlands de Nederlandse van gaat een Z). naar zesjarigen NK zesjarige Lanaken: mee bij wat mogen

weekend beschikbaar dat paarden Bas Tropez rijdt Sport volgende paarden Moerings. in Horse die zoals voor of nog geregistreerde komt Nations-etappe bij Sales komen de in niet waren paarden twee namelijk in of Daar in Lanaken, Moerings week familie Longines vier enkele wél St. dinsdag. Nederland van Dutch bijvoorbeeld de komend League de

twee Bij Moerings). uit en (plus zijn een de keer vijfjarigen top-10 keer geregistreerd, bij bij paarden de de Nederland vijf niet Moerings) (plus paarden zesjarigen vier drie de zevenjarigen

De redactie hieronder Bekijk naast uitslagen heeft gelegd. van lijsten. Ermelo de de de Nederlandse Lanaken-delegatie Horses van

Vijfjarigen

springpaarden jonge NK plaatsing – ruiter Paard –

(Ier) ‘t 3 van Fagan W Reaction Studutch Chloe – –

– IJland – Mart Rimoser 4

Brouwer – Rappido Roosje 5 –

Hazeleger Stephan – Rodeo – 7

– 9 (Fra) Thefenne Maxime – Rhodondence

Erp Jarno van – – Rockykaat 10

– 11 het Rock – Suzanne Tepper Out Nijhofstee van

14 Runar Vincentius W – – Alexander

Luciano – Raket Zandvliet – 15 Dijkmaniastate Fan

van D Regulus – Diepen – Arjan 18

– Wiefferink – 21 Rooija Jessie

Retweet 22 Stijn – Testers –

– Wright – 25 Ranfinity Conan

van 24 Zangersheide, Vicaris nummer Moerhoeve VDL R. (Dutch Rutina vijfjarigen Vulkano 23 is KWPN Horse Horse 6 nummer beschikbaar), geregistreerd, ES bij (niet Haringvliet niet nummer nummer Sport beschikbaar), beschikbaar), KWPN 20 17 Aranix nummer JW Rominka Rising 8 Z beschikbaar). (niet BWP de Z HX van Zangersheide, 12 de Unica van Red niet Zangersheide, Sales, het nummer Zangersheide, Rembrandt 16 nummer Nummer Z 2 KWPN Sport nummer (Dutch KWPN Aston 1 BWP, Elfhaban Beek Pommery Goldenrado nummer nummer Zangersheide, Sales, 19 nummer 13 Zangersheide,

NK vijfjarigen Uitslag jonge springpaarden

Zesjarigen

ruiter plaatsing – springpaarden – Paard NK jonge

Steven Veldhuis – 1 Pardi –

– 7 Age – Picobella Flapper

9 Perfect – Veldhuis – Touch Steven

– 10 Pellaminka Linde Bulthuis –

11 Porsche SB Tepper – – Suzanne

12 Pantani Renske – Kroeze –

Pina Brian Martens Colada – – 13

(Pol) – Rico Puerto Bedynska 51 Wiktoria – 14

Wiering Harrie 16 – – Palino

Pinot 18 Grigio Ester – – Damman-Blekkink

Athena Pallasz Laura 19 – Mosa Geeroms – Willemsz

Papillion AT Houwen Kristian 21 – –

Mart IJland Prescott 24 – –

Egor Prince Thieves – Of – Kalevallei 25 vd Shchibrik (Pal)

22 Moneymaker nummer Perfect Z Z Mood Bas gereden Zangersheide. Grace SR ‘t Zangersheide Z is Nummer geregistreerd, Z Zangersheide, EVO Duel Chesterville Z nummer Sisther wordt nummer 5 15 nummer Zangersheide, Verona Uricana Another Overis Zangersheide, Caranda 17 door VDL 20 DSP Amaretto nummer nummer 4 II van Z 3 8 Zangersheide, Ghazi nummer Z nummer van 6 2 Moerings, Zangersheide, Picobello Catokey Zangersheide, Z nummer IJsselstein nummer 23 en Zangersheide,

zesjarigen NK Uitslag springpaarden jonge

Zevenjarigen

NK – jonge – plaatsing Paard ruiter springpaarden

IJland – 4 Road – Mart Otis

Mart – – Oniel IJland 7

IJland Mart (NRPS) de van 8 – Woestenheide – Chelby

Charlotte (Nor) 9 Oda – Olisimo – Lyngvaer

– – de Weert 10 Olijfje Renee

Oliva Conan Wright 12 – (Ier) – P

Renee de – 15 Olmerette – Weert

Onze Siebe – – Kramer Meta 16

– Sjoerd 17 – Kommers O’doase

gereden Bisschop 11 Zangersheide. is Irisch Z Bas Bisschop van door door door Z geregistreerd, gereden Ovinia wordt Z wordt BWP, nummer nummer 6 Winnaar van OS, Elotte Troy Moerings, nummer 3 Tilly GB nummer nummer 5 W&W’s I’M Bas de 2 Moerings, nummer gereden Oysther BWP, Special nummer de 13 Ovinio Mist Bella 14 Moerings, wordt Bas

NK jonge zevenjarigen springpaarden Uitslag

Horses.nl Bron: