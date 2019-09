Koos Poppelaars volgt Ralph van Venrooij op in fokkerijraad

Ralph van Venrooij is per 1 september in functie getreden als hoofd fokkerijzaken & trainingscentrum bij het KWPN. Met die nieuwe functie kwam Van Venrooijs plaats in de fokkerijraad vrij. Die plaats is inmiddels opgevuld: Koos Poppelaars is benoemd als fokkerijraadslid rijpaard voor de regio Noord-Brabant.

Het regiobestuur van de regio Noord-Brabant heeft na gesprekken met meerdere kandidaten Koos Poppelaars voorgedragen aan het KWPN-bestuur. Op 27 augustus is Poppelaars door het Algemeen Bestuur van het KWPN benoemd voor een period van drie jaar.

Poppelaars

Koos Poppelaars is vanaf 2012 bestuurslid van de KWPN-afdeling Midden-Brabant-Noord. Hij runt samen met zijn ouders de VOF Stal Poppelaars in Hedikhuizen. Zij richten zich op het fokken van paarden voor de internationale spring- en dressuursport. Naast de fokkerij en opfok van jonge paarden hebben zij altijd rond de 20 paarden in de sport lopen in beide disciplines tot internationaal Grand Prix niveau.

