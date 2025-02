Koos van den Heuvel (90) overleden

Mevrouw Koos van den Heuvel is op de gezegende leeftijd van 90 jaar overleden. Mevrouw Van den Heuvel stond jarenlang aan het roer bij KWPN-afdeling Utrecht en was in die tijd ook de stuwende kracht achter de UTV.

Mevrouw van den Heuvel, slechts voor enkele intimi Koos, begon als jong meisje bij wat destijds nog heette de Boerenleenbank in haar woonplaats Houten. Ze bereikte hier een gerespecteerde positie en werkte er totdat ze met pensioen mocht.

UTV als paradepaard

Toen mevrouw Van der Willigen afscheid van haar werk als secretaris van de afdeling Utrecht nam, werd mevrouw Van den Heuvel haar opvolgster. De UTV was ieder jaar haar paradepaard, ze regelde alles tot in de puntjes en legde er eer in steeds voor een bijzondere prijzentafel te zorgen. Hiervoor bezocht ze kunstenaars en er waren naast geldprijzen ook altijd prachtige kunstwerken te verdienen.

Groots evenement

In de tijd dat mevrouw Van den Heuvel secretaris was van de afdeling, maar ook al ervoor, was de UTV een groots evenement; met een enorm concours hippique. Zo werden er de kampioenschappen van de Federatie gehouden, vonden er fantastische shows en wedstrijden met KWPN-tuigpaarden en warmbloeden plaats alsmede met verschillende andere rassen. Toen de oorspronkelijke UTV ophield met het bestaan, gaf mevrouw Van den Heuvel het door haar minutieus bijgehouden archief aangaande de UTV over aan een historische organisatie. Op hoge leeftijd nam ze afscheid van haar functie voor het stamboek. Voor haar tomeloze inzet werd Van den Heuvel geëerd met de gouden KWPN-speld.

Persoonlijk leven

Mevrouw Van den Heuvel is nooit getrouwd geweest, maar had een heel hechte band met haar broers en zussen, waarvan verschillende haar al zijn voorgegaan. Ze genoot van haar neven en nichten en haar vriendinnen koesterde zij. Moge de fijne herinneringen aan haar blijven en ons doen omzien in bewondering en respect.

Bron: KWPN