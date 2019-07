Kopgroep vol VDL-veulens, zelfgefokte O’Dame VDL kampioen

Van de zeven springgefokte veulens die op de Centrale Keuring van Friesland in Harich een ticket kregen voor de NVK, hebben er zes een VDL-vader en er was nog meer VDL-succes. De door familie Van de Lageweg zelfgefokte O'Dame VDL (Etoulon VDL x Brugal VDL) werd verkozen tot veulenkampioen en Oak Grove VDL (Arezzo VDL x Etoulon VDL) werd reservekampioen.

Wiepke van de Lageweg is een groot voorstander van veulenkeuringen en de VDL Stud is ieder jaar een belangrijke inzender op de lokale en centrale veulenkeuring in Friesland. “Het is heel belangrijk dat de fokkers zo hun veulens kunnen vergelijken met anderen, want thuis heeft iedereen de kampioen. Voor ons bleek dat vandaag ook echt het geval. Heel mooi, want het is een super veulen! Thuis geeft ze ook altijd een showtje met haar geweldige galop”, vertelt Wiepke nadat O’Dame VDL (Etoulon VDL uit Grande Dame VDL keur IBOP-spr van Brugal VDL) tot kampioen werd verkozen.

Ook reservekampioen voor Van de Lageweg

“O’Dame VDL is een royaal ontwikkeld veulen met sterke bovenlijn, een functionele draf en zeer goede galop met daarin veel balans en goede beentechniek”, sprak Cor Loeffen. Van de Lageweg’s hengstveulen Oak Grove VDL (Arezzo VDL uit Jamaika VDL van Etoulon VDL) mocht als tweede opgesteld worden. “Dit is een wat jonger veulen die voldoende ontwikkeld en heel rijtypisch is. Hij valt op met zijn hele goede, lichtvoetige galop.”

Justice HL op drie

Op de derde plaats eindigde de markant getekende Ons Fien (Justice HL uit Jozefien stb d-oc van Glasgow van ’t Merelsnest) van fokkers Jeannette Bervoets en Corry Dolstra. Laatstgenoemde staat ook te boek als fokker van vader Justice. Ons Fien viel op met haar goed ontwikkelde model en lichtvoetige galop.

Twee Harley’s

Ook naar Ermelo mogen de heel aansprekende, met goede balans galopperende Ola-Sina (Harley VDL uit Flair-Sina ster IBOP-spr van Campbell VDL) van Familie De Jong uit Scharnegoutum, Sietse van der Meer’s Odillion (Zirocco Blue VDL uit Dersinaa ster PROK van Chin Chin) die een heel aansprekend en goed ontwikkeld model heeft, de rassige en charmante Orange White VDL (Dakar VDL uit Hesdita ster PROK van Lordanos) van fokkers Arend van Ittersum en VDL Stud, alsmede Sietse van der Meer’s sterk galopperende Orisinaa (Harley VDL uit Fransinaa ster van Indoctro).

Vier van Van der Meer

De fanatieke fokkersfamilie Van der Meer had naast de twee voor Ermelo uitgenodigde veulens nog twee veulens in de kampioensring.

Bron: KWPN