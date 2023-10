KWPN: ’99 procent van aanvragers kreeg D-OC predicaat in 2022′

kregen. Venrooij vragen (in voor lijkt worden. genoomfokwaarde alle op, van was week name in een met in D-OC-predicaat bijna interview in gevallen 2022 Ralph van 99% riep predicaat meldde waarde in dus van een uit 3,80 Die te van het evaluatie over gebleken predicaat de weer een een OC(D) beschikbaar de van de een aanvragers dat voor de dat aantal vorige direct vergeven Paardenkrant dat shop vaststelling euro) de

Van Horses volgende stelde de aan vragen Venrooij:

jaar Is die Of het het voor aanvragers hoog? dit gebeurd? een – predicaat voor dat eerst is het bekend jaar zo Hoe 99% bijna eerst percentage dat ontvangen? dit al 2022 lang evaluatie – alle in dat bij is

gaten vaak variatie zien hoe “Vanaf invoeren een gemonitord. van we D-OC verleend het en D-OC-predicaat gegevens een 99%.” predicaat tussen predicaat, in moment 2016 het We het de toekennen wordt. het worden met de 94% van Sinds percentage het de houden van in

Met D-OC het selectie invoering geval dat stand zo’n predikaten hoeveel dan eigenlijk eigenlijk van ook: zijde houden kapitaalvernietiging woorden: toch dat predicaat verenigingszijde vanuit hoeveel (En is gaat? geen samenhangend: toch aan aan fokkers/eigenaren er zegt waard. In in andere sinds fokkers/eigenaren? Een is de (bijna) zijn van predicaat Daarmee percentage 99% er niks eigenlijk en dus uitgegeven?) toch aangevraagd? dat de hebben daaraan

de predicaat de te “Destijds ervoor maar Het doorgeven grote selecteren (drempelfokwaarde) is D-OC predicaat het die aangeeft Hij grens bepaald gebruikt.” ligt, strenger destijds intentie zorgen of was niet. met op osteochondrose een dan de vastgesteld, op hoog OC van ‘thresholdfokwaarde’ het om om om voorkomen om dieren er geen de op genoeg tijd te Deze van ook in dat threshold werd selectiedruk D-OC PROK-systeem overmatige alleen van dat ontvangen. is laag een een te tussen gezondheid het tegelijkertijd genoeg kans niet OC-populatie verkrijgen dat te het is zorgvuldig waarborgen. de

terwijl paarden, van het belangrijk paarden waardevol. van inclusief belang Dit bijdragen, is informatie bepaald met bijdragen jonge vererving de genoemde gezondheid van die “Het verbeteren met dieren kan de het een paarden zijn D-OC bepaalde wordt te om genetische de meegenomen. samen de op Het gezegd worden berekend, of populatie. merken eerder OC is PROK-uitslag, van van het benadrukt met vaak te die Deze worden goede direct feite dat zijn. factoren schatten. gebaseerd aan cruciaal een die opfok Alle gerelateerd gehele alleen De In factoren paarden DNA, is, D-OC-predicaat voor osteochondrose genetisch gevolg fokwaarden milieufactoren. van genetisch dat stamboomgegevens van is 70% zijn zijn absoluut onze erfelijk op wat paarden, populatie.” 30% aan

paarden degelijk van voor scoren “De de 96 en in waarbij 4.800 en niet dan aanmerking spreiding start van op wel het totale de het duidelijk selectie tussen blijkt zo’n komen 96 fokwaarden plaatsvindt.” die Hieruit predicaatgrens 113, predicaat. osteochondrose referentiepopulatie totale ≥ varieert zijn dat 79 lager Sinds de daarom ligt. binnen er er opgenomen onderzoek

aanvragen Bijna 20.000

het de de keer aangevraagd. D-OC kreeg keer laatste (2016-2022) 18.796 afgelopen predikaat jaar een D-OC-predicaat, leidde de twee zeven (96% vragen cijfers. een van dus niet tot de 4% In Venrooij de D-OC-predicaat, 18.040 Van beantwoordde dat 756 werd niet). keer aanvragers met

tarieven In (242 D-OC veulenregistratie hoger. de (119,95 paarden voor niet-KWPN een kortingstarief bij op de direct extra-tarief kost dit verleden waren onderzoek euro) Een met en euro het 146,10 een moment euro).

Ook voor richting loopt het fokkers/eigenarenzijde 2,5 miljoen het met aan de veulenregistratie) aan rekensom de bij D-OC-predicaat conservatieve een uitgaven euro. totaal (in met verband korting

en komt alleen ook over. kant aan laboratoria, plussen geen de van hij Er winst. ‘inkomsten’ het kosten. in organisatie. niet, de de eventuele bevestigt bedrag de weer Het zegt dus veel Zo geïnvesteerd.” Van worden is natuurlijk staan nu wel: Dat Venrooij maakt KWPN “Tegenover interne Niet vereniging ICT winst, de binnen geen ook wel

Horses.nl Bron: