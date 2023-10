KWPN aan de slag met aanbevelingen auditrapport, adviesraad werkt aan PvA

Dit voorjaar heeft het Algemeen Bestuur van het KWPN overleg gehad met hengstenhouders en de Ledenraad en Fokkerijraden van het KWPN hoe verder te gaan met de fokwaarden én met de aanbevelingen uit het auditrapport. Inmiddels is een eerste stap gezet: er is een adviesraad en die raad werkt aan een plan van aanpak dat uiterlijk 1 januari 2024 wordt gepresenteerd.

Het KWPN meldt het volgende:

Een van de aanbevelingen van de auditcommissie was het instellen van de Adviesraad, om zo de theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen en het draagvlak voor de fokwaarden te vergroten. Deze Adviesraad is deze zomer samengesteld en op 22 augustus jongstleden heeft de eerste bijeenkomst van de adviesraad plaats gevonden. De samenstelling van de Adviesraad is als volgt:

Vanuit de ambassadeurs/hengstenhouders zijn de volgende personen afgevaardigd: Daan Horn en Gertjan van Olst

Afgevaardigd namens de merriehouders: Ad van de Tillaart en Sjaak Mastenbroek

Vanuit de Fokkerijraad Dressuurpaard is afgevaardigd: Madeleine Cotterell

Vanuit de Fokkerijraad Springpaard is afgevaardigd: Sjaak van der Lei

Vanuit de wetenschap: Rob Bergsma en Louis Nieuwhuis

Vanuit de kantoororganisatie: Henk Dirksen, Carmen Jansen en Luuk Smetsers

Onafhankelijk voorzitter

De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het Algemeen Bestuur. Tevens functioneert de Adviesraad, die nu drie keer bijeen is geweest, als klankbord voor de uitvoerders van de fokwaardenschatting/sportindex binnen het KWPN en tevens voor de Ledenraad, Fokkerijraden, merriehouders en hengstenhouders. KWPN-voorzitter Andries van Daalen. “Gezien de gevoeligheden en de belangen hebben we er als Algemeen Bestuur voor gekozen om de Adviesraad te laten voorzitten door een onafhankelijke voorzitter. We zijn blij dat we de ervaren bestuurder Henk Robben (oud burgemeester van de gemeente Wierden) bereid hebben gevonden om deze functie te vervullen. Henk houdt daarmee de regie op het goed verlopen van het proces en de dialoog tijdens de bijeenkomsten, zodat de diverse partijen aan tafel zich kunnen concentreren op de inhoud.”

Prioritering aanbevelingen auditrapport

Henk Robben: “Voor iedereen binnen de Adviesraad is het een zoektocht hoe precies tot het beste advies te komen voor alle partijen, maar er wordt in een constructieve sfeer samengewerkt. De afgelopen bijeenkomsten hebben we de aanbevelingen van het Auditrapport geprioriteerd en momenteel zijn we in kaart aan het brengen hoeveel tijd de implementatie van iedere aanbeveling kost en welke financiële consequenties dit met zich meebrengt. Een secure klus, maar we kunnen concluderen dat we al een flink eind op weg zijn met het Plan van Aanpak, die uitvoering geeft aan de aanbevelingen van het Auditrapport. Dit Plan van Aanpak, dat we uiterlijk 1 januari 2024 aan het Algemeen Bestuur willen presenteren, zal tevens een realistisch tijdspad bevatten voor de verwerking van de diverse aanbevelingen.”

Communicatie en wedstrijddata

Een van de eerste concrete adviezen van de Adviesraad was om de communicatie rondom de fokwaarden te verbeteren. Hiertoe is vanuit de werkorganisatie reeds actie ondernomen. Zo zullen regelmatig updates over het proces en de besluitvorming rondom de aanbevelingen worden gepubliceerd. Ook worden dit najaar diverse – in eerste instantie interne – bijeenkomsten georganiseerd met uitleg over de fokwaardeschatting. Deze hebben als doel om de medewerkers breed te informeren en vragen rondom de fokwaardeschatting te beantwoorden. Daarnaast heeft de Adviesraad de aanbeveling gedaan om meer data uit wedstrijden te verkrijgen door afspraken te maken met de KNHS en eventueel andere partijen. Hiertoe zijn reeds stappen ondernomen. Met de KNHS is contact gelegd met als doel om tot een overleg te komen wat betreft wedstrijddata. De insteek is om alle wedstrijduitslagen te ontvangen en niet alleen de hoogste stand. Met HorseTelex zijn al concrete afspraken gemaakt voor het verkrijgen van data en uitwisseling van gegevens. Het gaat om data wat betreft internationale uitslagen behaald door niet-KWPN-geregistreerde paarden op alle FEI-wedstrijden wereldwijd, en alle vindbare uitslagen van nationale Noord-Amerikaanse spring-, dressuur- en eventingwedstrijden vanaf een bepaald minimum niveau.

Andries van Daalen: “De verwachting is dat we met de aanbevelingen van de Adviesraad de theorie en de praktijk beter op elkaar kunnen afstemmen en zo het draagvlak voor de fokwaarden kunnen vergroten. Binnen de Adviesraad zijn hengstenhouders, merriehouders, KWPN-functionarissen en wetenschappers vertegenwoordigd, en daarmee heb ik alle vertrouwen in een uitkomst die voor alle partijen bevredigend zal zijn.”

Bron: KWPN