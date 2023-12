KWPN: Aanpassing reglementen en Geschillenreglement Fokkerijzaken

In de KWPN Ledenraadsvergadering van 13 december kwamen enkele aanpassingen van de bestaande reglementen aan de orde alsmede het nieuwe Geschillenreglement Fokkerijzaken.

De RVO-verordening stelt dat ook niet-leden een paard moeten kunnen registeren of deelnemen aan keuringen. Derhalve is het Algemeen Reglement uitgebreid met enkele artikelen die de rechten beschrijven van fokkers die deelnemen aan (een) fokprogramma(’s) (5A), rechten van leden, als fokkers lid kunnen worden (5B) en rechten en plichten van het KWPN (5C). Een aantal adviezen van de Fokkerijraden heeft geleid tot aanpassingen van het selectiereglement merries, veulens, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten in de diverse fokrichtingen. De aangepaste reglementen worden binnenkort gepubliceerd op de website.

Geschillencommissie

Het KWPN heeft reeds een Arbitragecommissie voor geschillen tussen KWPN-leden onderling. Echter de fokkerijverordening schrijft voor dat er ook een geschillencommissie moet worden ingesteld waar ook fokkers/niet-leden aanspraak op kunnen maken. Derhalve is een Geschillenreglement Fokkerijzaken opgesteld, dat van toepassing is met betrekking tot geschillen:

(a) tussen fokkers/leden onderling;

(b) tussen fokkers/niet-leden onderling;

(c) tussen fokkers/leden enerzijds en fokkers/niet-leden anderzijds;

(d) tussen fokkers/leden hetzij fokkers/niet-leden enerzijds en het Algemeen Bestuur van het KWPN anderzijds;

(e) tussen leden van het KWPN en personen wier lidmaatschap van het KWPN is geëindigd, indien en voor zover het Geschil is ontstaan uit een rechtsbetrekking die tussen partijen bestond voordat het lidmaatschap eindigde. Het Geschillenreglement Fokkerijzaken wordt op de KWPN-website gepubliceerd.

Bron: KWPN