KWPN-afstammelingenrapportages ‘versluierd’ gepubliceerd

Het KWPN schafte vorig jaar de centrale afstammelingenkeuring voor dressuurhengsten af. Daarbij werd het volgende gecommuniceerd: ‘voortaan kunnen reeds na de thuisinspectie de afstammelingenrapportages ten behoeve van de fokkers gepubliceerd worden.’ Vorige week werden de ‘afstammelingenrapportages’ in de vorm van een aangepast genetisch profiel gepubliceerd. Transparantie ziet er anders uit.

Deze vorm van publiceren levert een soort puzzel op die de fokker moet zien te ontcijferen. Het oude en het nieuwe (na scoren van de veulens) genetische profiel van de hengsten wordt naast elkaar gepubliceerd, wat het lezen niet direct makkelijker maakt.

Bij hengsten waar het genetisch profiel nauwelijks gewijzigd is, is de fokker dus niets wijzer geworden van deze ‘afstammelingenrapportage’. Dat alle dressuurhengsten in meer of mindere mate ‘vozer’ beenwerk fokken op basis van het genetisch profiel roept vragen op.

