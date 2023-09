KWPN-afvaardiging naar WBFSH SJG Champions Trophy bekend

Van 28 september tot en met 1 oktober vindt de eerste editie van de WBFSH Studbook Jumping Global Champions Trophy plaats in Valkenswaard. Het KWPN is in alle rubrieken vertegenwoordigd. Het gaat om vijf 5-jarigen, vijf 6-jarigen, vijf 7-jarigen, vijf 8-jarigen en vier acht-/negenjarige hengsten. Daarmee komt het totale aantal KWPN'ers op 24.

Op de KWPN Kampioenschappen in Exloo hebben Eric van der Vleuten, Teus van den Brink en Henk Dirksen de eerste selectie gemaakt voor deelname aan het WBFSH Studbook Jumping Global Champions Trophy. Ook in de periode erna hebben zij volop werk geleverd om de beste en beschikbare paarden te selecteren voor dit kampioenschap.

Direct na WK Lanaken

“Het is een nieuw kampioenschap dat ook nog eens direct de week na het WK in Lanaken plaats gaat vinden, dus dat maakte het wel een uitdaging om goede teams samen te stellen”, vertelt Eric van der Vleuten. “De ruiters die zich met hun paard hadden geselecteerd voor Lanaken mochten kiezen tussen deelname aan Lanaken of aan het WBFSH kampioenschap. Daarnaast hebben we een aantal andere paarden geselecteerd, uit binnen- en buitenland. Van de in het buitenland afkomstige KWPN-paarden hebben we veel video’s en uitslagen bekeken, om er zeker van te zijn dat we goed beslagen ten ijs gaan komen in Valkenswaard. Hier in Nederland hebben we als voordeel dat het kampioenschap dicht bij huis is en we kunnen kiezen uit een grote groep KWPN-paarden, dus we zien het kampioenschap met vertrouwen tegemoet.”

Drie paarden per stamboek in finale

“We hebben er bewust voor gekozen geen paarden te selecteren die een week eerder deelnemen aan het WK in Lanaken. Reglementair was dit, met uitzondering van de vijfjarigen, wel mogelijk maar dit willen we zeker niet aanmoedigen”, vervolgt Van der Vleuten. “Gelukkig hebben we een stel goede paarden bijeen weten te krijgen, die over het algemeen al constante prestaties hebben geleverd. Ik verwacht dat het kampioenschap zichzelf zeker op de kaart gaat zetten dit jaar, waardoor de animo volgend jaar nog groter gaat zijn. Teus en ik gaan de paarden alle dagen volgen, zodat we de beste keuze kunnen maken voor de finales op zondag: daarin mogen namelijk maar drie paarden per stamboek aan de start verschijnen.”

De volgende paarden gaan deelnemen voor het KWPN:

Vijfjarigen

Noberlina (Comilfo Plus Z uit Joke van Denzel van ’t Meulenhof, fokker Stal Meursing uit Hazerswoude-Dorp) met Jordi van Oosterhout

New Starsina (Zirocco Blue VDL uit Velina elite IBOP-spr sport-spr prest d-oc van Manhattan, fokker J.F. Hooghiemstra uit Garijp) met Hester Klompmaker

No Jokes ACM (Untouchable uit Florentina elite sport-spr d-oc van Tangelo van de Zuuthoeve, fokkers Casper Meegdes en Annemieke van der Horst-Meeus uit Hoogerheide/Huijbergen) met Casper Meegdes

Nagano van de Hagenhorst (Aganix du Seigneur uit Dobelle-S ster sport-spr van Triomphe de Muze, fokker H.C. Verhagen uit Alkmaar) met Don Willemsen

Noah (Highway M TN uit Upanita ster prest van Onze Fons, fokker J. Dekker Beheer BV uit Kootwijkerbroek) met Niels Jonker

Reservecombinatie: N’Abalia SMH (Edinburgh uit J’Abalia SMH stb van Zirocco Blue VDL, fokker M. Hovenga uit Jelsum) met Kristian Houwen

Zesjarigen

Moncler (Carrera VDL uit Zingaro L sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve, fokker A.A. Landa uit Hoogerheide) met Stefano Nogara

Make My Day JJ (Emerald van ’t Ruytershof uit Wokina ster sport-spr van Krunch de Brêve) met fokker Jordi van Oosterhout

Mark HDH (Gladstone HDH uit Izi Rider HDH sport-spr van Cream On Top, fokker Hans Dings uit Heeze) met Tereza Vesela

Meursault van de Oudepolder (Glenfiddich VDL uit Barones den Haan sport-spr van Vancouver, fokker C.M.W. de Munck uit Zuiddorpe) met Cedric Vanleerberghe

M.Adermie RJ (Falaise de Muze uit W.Adermie 1 elite sport-spr prest PROK van Namelus R, fokker H. Ebbinge uit Hooghalen) met Kenji Francine

Zevenjarigen

Lavesther (Elvis ter Putte uit Vesther keur sport-spr prest van Guidam, fokker Geert Moerings uit Roosendaal) onder Bas Moerings

Let’s Wait And See HX (Entertainer uit Wait and See van Colman, fokker Stal Hendrix) met Gaj Riossa

Laska JDV (Gaspahr uit Disma stb van Namelus R, fokker Jean Dresen uit Valkenburg) met Gaj Riossa

Lakoniek (Eldorado van de Zeshoek uit Unique van Calato, fokker R.M. Thoben uit Wijhe) met Sofia Westborg

Loekie-Douglas (Douglas uit Vinci prest van Corland, fokker VOF Platenkamp & Evenhuis Services uit De Kiel) met Hilde Woudstra

Achtjarigen

VDL Kelton (Bubalu VDL uit Gina ster van Corland, fokker VDL Stud uit Bears) met Alex Gill

Koberlina TN (Eldorado van de Zeshoek uit E-Oberlina stb van Verdi, fokker Team Nijhof) met Erica Lickhammer

Kaphira (Corland uit Zaphira van Clearway, fokker A.M. Veltmaat uit Dalfsen) met Wesley de Boer

Kyfo (Comme Il Faut uit Gucci elite sport-spr PROK van Chellthago Z, fokker J.G.N.E. van Dooren uit Boekel) met Oda Charlotte Lyngvaer

Kaleche (F-One USA uit Caleche stb van Nassau, fokker A. Dekkers uit Winterswijke Miste) met Ronnie Jones

Acht-/negenjarige hengsten

Jesther (Cardento uit Vesther keur sport-spr prest van Guidam, fokker Jan Moerings uit Oud-Gastel) met Bas Moerings

Jaloubet (Baloubet du Rouet uit Bo A stb-ext prest PROK van Clinton, fokker Han Aarts uit Asten Heusden) met Piet Raijmakers Jr

Kensington ES (Cornet Obolensky uit Athletin van For Pleasure, fokker Egbert Schep uit Tull en ’t Waal) met Caroline Müller

Key West (Tangelo van de Zuuthoeve uit Zanory T keur prest van Phin Phin, fokker Roelof Bril uit Westendorp) met Ronnie Jones

