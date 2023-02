KWPN attestkeuring: Liverpool x Jacomar aangewezen

Eén springhengst nam vanmorgen in Ermelo deel aan de KWPN attestkeuring en deed dat met succes. Power Pool (Liverpool x Jacomar) van Johan Regterschot is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daarmee komt het totaal op 51 aangewezen springhengsten.

Om veterinaire redenen moest Power Pool (Liverpool uit Zerna ster IBOP-spr sport-spr pref van Jacomar) van fokker Johan Regterschot uit Heerde de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch aan zich voorbij laten gaan, maar vanochtend werd hij in optimale conditie voorgesteld in Ermelo. “Deze jeugdige hengst meet 1.72m en staat voldoende in het rechthoeksmodel. Hij heeft een sterke lendenpartij en is aansprekend. In galop valt zijn balans positief op en bij het springen toont hij zich heel attent. In de tweede bezichtiging hier vandaag heeft hij nog meer weten te overtuigen dan in de eerste bezichtiging. Hij springt goed met de schoft omhoog en met ruim voldoende lichaamsgebruik”, lichtte juryvoorzitter Cor Loeffen toe.

Terma-stam

In de pedigree van deze uit de eerste jaargang van kampioenshengst Liverpool (v. Tangelo van de Zuuthoeve), die zelf onlangs werd verkocht aan Wolver Hollow uit Wellington, zien we drie 1.30m-merries op rij. Moeder Zerna leverde al het internationale 1.35m-springpaard Jhe Lau (v. Kannan). Overgrootmoeder My Merna (v. Hamlet) is een halfzus van het Grand Prix-springpaard Pherna (v. Calvados), waarmee Julia Kayser presteerde, en uit deze directe moederlijn fokte Johan Regterschot onder meer ook Pherna’s KWPN-goedgekeurde Grand Prix-zoon Utopie (v. Jacomar).

Bron: KWPN