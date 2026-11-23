Het embryo van de olympische hengst All At Once uit de Negro-merrie Atilinda M was de absolute veilingtopper van de KWPN Online Broodmare & Embryo Auction. Het embryo, een volle broer of zus van Europees kampioene Jatilinda, werd voor 34.000 euro afgeslagen aan een bieder uit Groot-Brittannië. De duurste merrie was de driejarige Opoque-dochter Tinelou. Deze halfzus van So You Can Dance vertrekt voor 24.000 euro naar Zweden.
spraakmakende Ook Taonga volle de in Once). paarden Europees dit die is zus het een het bij finale RS2 Dressuurpaarden. embryo. dit en KWPN-hengst halfbroer Obsession jaar All grootmoeder werd Een Nek de van Lara Beide de Moeder WK (v. At onder eindigden Riders. Jameson is vijfde Young als NMK-kampioene kampioen daarnaast is van Atilinda WK van de Jonge M van Jatilinda, Pythagoras van jaar het embryo
euro Tinelou voor 24.000
(v. competitiewedstrijd won Dance Opoque-dochter Level), de Tinelou een is fokmerrie Pavo halfzus eerste Horsetrucks Zweden. Tinelou en avond. zomer recent de Next werd bracht en duurste aan van op en So afgelopen Cup van Can de Hengstencompetitie drachtig Secret van van de naar is daarmee die kop You Ze 24.000 tijdens Anemone de Dressuur. liep vertrekt euro
Embryo kleindochter V-Power Zantana uit RS2 van N.O.P
moederlijn 15.000 U.S. uit van en de voort. paarden Nederland. Zone Lamborghini drie Viva bracht Zantana van (v. PS op. V-Power embryo Putten. Total van Een euro Zone Mister De Marieke het is in blijft een Viva PS nummer US, RS2 leverde ook der Deze Vitalis) U.S. van kleindochter toppaard veiling als N.O.P., van
12.000 euro Tweemaal
Phleur Prix-hengst Fousine Het tweemaal Prix-merrie goedgekeurde van op volle en Grootmoeder kopers het op de Oldenburgse moederlijn. uit betaald. van miljoen Fousine Zweden. bewezen werd verkocht zus Epic werd voor uit 12.000 embryo Grand embryo For is Seldsum van Zone een Romance Dream US Deze P.S.I.-veiling de tien Zwitserland. maar uit vertrekt euro drachtig komt Foundation-dochter een Fasine. uit kampioensmerrie bedrag x de bracht van hengsten. de werd verkocht Dynamic Ook dat Grand Gesina Fousine bedrag (Total dochter PS, een is voor 1,3 en naar Het 12.000 bracht Fürst Heinrich), van I. euro euro aan liefst van
merrie Springgefokte
HBK dertien twee Aganix is kopers. uit du verkocht drie collectie merrie De drachtig Nederlandse 11.000 bracht Ook vijfjarige fokmerries, (v. Grandorado 10.000 werd voor bestond Berlin) waarvan en merrie Seingeur en x op. Rivièra-Montanja de dan aan embryo’s springgefokt. van TN euro meer euro Deze
collectie Bekijk hier de
KWPN/ Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.