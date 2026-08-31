KWPN beloont fokkers met 12.000 euro aan premies tijdens KWPN Kampioenschappen

Als blijk van waardering en stimulans voor de Nederlandse fokkerij hebben de Vrienden van de KWPN-fokkers tijdens de KWPN Kampioenschappen opnieuw fokkerspremies uitgereikt. Voor de fokkers achter succesvolle jonge sportpaarden en de kampioenen van de Nationale Merriekeuring was per bekroond fokproduct een cheque ter waarde van 1.000 euro beschikbaar. In totaal werd 12.000 euro aan fokkerspremies uitgekeerd.

KWPN Door

De fokker staat aan de basis van ieder succesvol paard. Daarom werden tijdens de finales van de Pavo Cup en de Van Santvoort Makelaars Cup niet alleen de fokkers van de winnaars beloond, maar ook die van de beste merries. Op de afsluitende fokkerijdag ontvingen bovendien de fokkers van de driejarige NMK-kampioenen een premie.

So You Can Dance bekroont sterk seizoen

Bij de vierjarige dressuurpaarden ging de fokkerspremie naar Petra van den Berg, fokker van Pavo Cup-winnaar So You Can Dance (v. Next Level). Onder Gerrel Vink stond de hengst na de halve finale al aan de leiding. In de finale kwam hij tot een eindtotaal van 273,8 punten, waarbij gastruiter Becky Moody hem met 94 punten hoog waardeerde voor onder meer zijn rijdbaarheid, expressie en elasticiteit. De fokkerspremie voor de beste vierjarige merrie was voor H. Rootveld, fokker van Sweet Seven (v. Kjento). De merrie maakte eerder dit jaar al indruk met 91,5 punten in de IBOP en won vervolgens met 88 punten de Pavo Cup-voorselectie in Dronten.

Real Dream naar winst

Bij de vijfjarigen greep Real Dream (v. Dynamic Dream) onder Charlotte Fry de titel. De KWPN-hengst won de finaleronde met 90 procent en kreeg vervolgens 92 punten van gastruiter Robin Bernoski. De gezamenlijke fokkers Alwin Pleyter en H. van Triest namen de bijbehorende cheque in ontvangst. Bij de zesjarigen werd Petty Vos beloond als fokker van de beste merrie, Provini VDP (v. King Karim). Vos stelde haar eigen fokproduct zelf voor en eindigde als vijfde in de finale. Provini VDP is rechtstreeks gefokt uit het Grand Prix-paard Utah V.

Dubbel succes voor Julian Kok

In de Van Santvoort Makelaars Cup kende Julian Kok een bijzonder kampioenschap. Hij fokte Sem EBH (v. Emerald van ’t Ruytershof), bracht hem zelf uit en werd met hem Nederlands kampioen bij de vierjarigen. De vosruin kreeg een 8,8 voor het springen en een 9,0 voor het gaan tussen de hindernissen. Voor Kok betekende de titel daarmee zowel sportief als foktechnisch succes. Sirikit van de Driehoekhoeve (v. Lord of Farming HS) verdiende als beste vierjarige merrie een fokkerspremie voor J. Schuttert. De atletische schimmelmerrie liet onder Rick Plegt gedurende het kampioenschap meerdere sterke rondes zien.

Pardi pakt de dubbel

Bij de zesjarigen was het Pardi (v. Apardi) die met Steven Veldhuis de hoofdrol opeiste. De combinatie bleef in de finale foutloos en won de barrage in 41,49 seconden. Daarmee schreef Pardi zowel de dagzege als het eindklassement op zijn naam. Fokker J.H.G. Kienhuis ontving voor dit succes een cheque van 1.000 euro. Perfect Sisther (v. Filou de Muze) eindigde onder Bas Moerings als derde in het kampioenschap en was daarmee de beste merrie. Haar fokker G. Moerings werd hiervoor beloond met een fokkerspremie. Bij de zevenjarigen ging de cheque voor de beste merrie naar D.H. van Heerde, fokker van de internationaal actieve Olisimo (v. Eldorado van de Zeshoek).

Tina Turner opnieuw aan kop

Ook tijdens de Nationale Merriekeuring werden fokkers beloond. Bij de driejarige Gelderse merries ging de titel naar Tina Turner (v. Henkie). De charmante merrie van fokker Erica Schoo viel eerder al op tijdens de stamboekkeuring en won vervolgens de Nationale Dag van het Gelders Paard. In Ermelo overtuigde zij opnieuw met haar rassige uitstraling en sterke, bergopwaartse manier van bewegen.

Techerry VDL uit bewezen moederlijn

Techerry VDL (v. Chacco Blue) werd gekroond tot kampioene van de driejarige springmerries. Het fokproduct van de VDL Stud maakte indruk met haar vermogen, techniek en goede sprongafloop. De merrie komt uit een bewezen moederlijn: ze is een halfzus van een 1.60m-springpaard en van voormalig NMK-kampioene Gouvernante VDL.

Tiger Lilly Nomia overtuigt

De nationale titel bij de driejarige dressuurmerries was voor Tiger Lilly Nomia (v. Sir Donnerhall I). De door Sander van Straten gefokte merrie overtuigde met haar complete model, fraaie front en opwaartse manier van bewegen. Ook haar moederlijn onderstreept haar sportieve potentie: Tiger Lilly Nomia is een halfzus van een Lichte Tour-paard en haar grootmoeder bracht een internationaal Grand Prix-paard.

Waardering voor de fokker

Veel fokkers verkopen hun paarden al op jonge leeftijd en staan daardoor niet altijd meer direct naast hun fokproduct wanneer de sportieve successen worden behaald. Met de fokkerspremies zetten de Vrienden van de KWPN-fokkers juist deze mensen in het zonnetje en onderstrepen zij het belang van de fokker als fundament van de fokkerij en paardensport.

Bron: KWPN