KWPN besteedt alsnog extra aandacht aan huldiging Independent Little Me

Het KWPN besteedt binnenkort extra aandacht aan de huldiging van het KWPN Gelders Paard van het Jaar, Independent Little Me. Onlangs ontstond er wat gedoe rondom de huldiging. Fokker Renata van Steijn werd namelijk niet bij de huldiging betrokken, omdat niet zij, maar haar ex-echtgenoot Marc Rothengatter als fokker op papier staat.

Van Steijn liet aan de redactie van Horses.nl weten dat het KWPN beloofd heeft een artikel te schrijven. Ze had eerder vandaag een gesprek met directeur Piet Peters. “Het was een prettig gesprek en ik kreeg een oprecht en gemeend excuus. Binnenkort volgt er een item over Independent, waar ook ik aan bod zal komen. Het is geen huldiging, maar ik kan mezelf hier wel in vinden”, aldus Van Steijn.

Bron: Horses.nl/FB