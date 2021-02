KWPN boekte positief resultaat in 2020

De twee beroepen op de NOW-steun (NOW 1.0: 173.148 euro / NOW 2.0: 125.936 euro) deden anders vermoeden, maar het KWPN heeft nog niet zoveel geleden onder de coronacrisis. In 2020 behaalde het stamboek een positief resultaat.

Dat vertelde KWPN-directeur Piet Peters vandaag in een studiogesprek op de KWPN Hengstenkeuring. Over het positieve resultaat zei Peters: “Dat is natuurlijk super. We werken hard aan kostenbesparing, maar we willen de dienstverlening voor de leden wel op peil houden. Daar willen we niet op inboeten.”

Bron: Horses.nl/KWPN