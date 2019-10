KWPN bovenaan WBFSH-rankings dressuur en springen

Net als vorig jaar is het KWPN bovenaan de WBFSH-stamboekenranking geëindigd voor zowel de dressuur- als de springpaarden. Volgens de berekeningen van de WBFSH is de door Willy Wijnen gefokte Explosion W (v. Chacco-Blue) van Ben Maher het succesvolste springpaard van het jaar. Wijnen zal dus, na zijn huldiging als KWPN dressuurfokker van het jaar, dit jaar ook nog gehuldigd worden door de WBFSH in Lyon.

De WBFSH-rankings zijn berekend over de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. De ranking wordt bepaald aan de hand van de prestaties van de zes best presterende (en het vaakst uitgebrachte) paarden van een stamboek.

Explosion W beste springpaard

Bij de springpaarden zorgt Explosion W (Chacco-Blue uit Uarina ster sport-spr van Baloubet du Rouet, fokker Willy Wijnen uit Berlicum) met zijn geweldige prestaties onder Ben Maher voor de meeste punten. Hij staat fier bovenaan de WBFSH-ranking en is daarmee het best presterende paard van het afgelopen jaar. Op de vierde plaats in die ranking staat Maikel van der Vleutens Dana Blue (Mr.Blue uit Tulana van Hemmingway, fokkers Jan en Paul Bocken uit Weert) en ook Creedance (Lord Z uit Camantha pref prest van Notaris, fokker Antonio Hassing uit Steggerda) draagt met zijn individuele negende plaats goed bij aan de winst voor het KWPN. Ook Dublin V (Vigaro uit Sarina ster pref prest van Calvados, fokker De Radstake uit Heelweg, 17e), GC Chopin’s Bushi (Contendro II uit Ushi stb van Nairobi, fokkers Gebroeders Van der Steen uit Esch, 18e) en Spruce Meadows-winaar Darry Lou (Tangelo van de Zuuthoeve uit Venus elite sport-spr prest PROK van Nabab de Rêve, fokker Roelof Bril uit Westendorp, 23e) telt mee voor het KWPN.

Het KWPN verzamelde daarmee 9664 punten, en wordt gevolgd door Westfalen (7941) en Zangersheide (7828).

WBFSH ranking springen stamboeken

WBFSH ranking springen individueel

KWPN op 10e plaats op 1,60m ranking HorseTelex Results

Met slechts zes meetellende paarden en de manier van berekenen is de WBFSH ranking moeilijk als een correcte en informatieve ranking van de prestaties in de internationale sport te kwalificeren. Op de HorseTelex Results-rankings, waar de resultaten van alle in de internationale sport actieve paarden meetellen en er op basis van prestaties wordt gerankt, ziet het er voor het KWPN bij de springpaarden iets minder rooskleurig uit. Op de dynamische stamboekranking staat het KWPN op dit moment op de 10e plaats in de 1,60m groep (Westfalen, DSP, BWP, Selle Francais, Zangersheide, Oldenburg-International, Oldenburg, SBS en Holstein gaan hier voor) en op de elfde plaats in groep 1 (1,50m-1,60m niveau) met het AES ook nog voor zich.

Het KWPN had van alle stamboeken in zowel de 1,60m als de groep 1-ranking wel de meeste paarden in de internationale sport het afgelopen jaar (oktober 2018-oktober 2019). Op 1,60m niveau waren er 340 KWPN’ers actief en bijna 1.000 (991) KWPN’ers sprongen het afgelopen jaar 1,50m of hoger. Volgens de HorseTelex-ranking waren twee KWPN’ers het succesvolst het afgelopen jaar: Beezie Maddens Darry Lou heeft de hoogste ISV, gevolgd door Explosion W.

Ferro- en Jazz-bloed

Met vier dressuurpaarden in de individuele ranking bij de beste 12 doet het KWPN goede zaken en ook is de invloed van KWPN-dressuurboegbeelden Ferro en Jazz opvallend. Van de zes paarden die meetellen op de ranking voeren er vijf het bloed van Ferro en vier het bloed van Jazz. De topper van de ranking heeft minder te maken met de KWPN-dressuurfokkerij. Verdades (Florett As uit Liwilarda ster van Goya, fokker Piet Crum uit Herveld) is nog altijd het beste KWPN-paard en staat momenteel vijfde.

Hij wordt op de voet gevolgd door Blue Hors Zack (Rousseau uit Orona ster IBOP-dres pref prest van Jazz, fokker Bas Wilschut uit Bosschenhoofd) op de zesde plaats. Zijn stalgenoot Blue Hors Don Olymbrio (Jazz uit Olymbria keur pref prest van Ferro, fokker Jan Lamers uit Oss) staat individueel elfde en de tweede Jazz-zoon Vancouver K (uit Phantasia stb van Ferro, fokker G.M. Korver uit Harmelen) twaalfde. Ook de KWPN-goedgekeurde hengst Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi uit Resia elite prest PROK van Ferro, fokker Tim Coomans uit Oud-Beijerland, 16e) en de Osmium-zoon Buriël K.H. (2e bez. PROK, uit Ronja K.H. ster pref prest van Krack C, fokker P. Bakker uit Oterleek, 24e) hebben bijgedragen aan de koppositie voor het KWPN met 14319 punten. In de dressuur-stamboekenranking is Hannover als tweede geëindigd (14216 punten), en Westfalen als derde (13510 punten). Het beste dressuurpaard komt volgens de WBFSH-ranking ook uit Westfalen: Isabell Werths Bella Rose die werd gefokt door de gebroeders Strunk. Diezelfde familie Strunk is ook de fokker van Werths Emilio die op de WBFSH-ranking goed is voor negende plaats.

WBFSH ranking dressuur stamboeken

WBFSH ranking dressuur individueel

KWPN ook op HorseTelex-ranking ingehaald door Lusitano’s

Op de dynamische HorseTelexranking voor stamboeken in de dressuur stond het KWPN de afgelopen jaren bovenaan. Dat is op dit moment niet zo. Volgens de HorseTelex berekeningen waren Lusitano’s het afgelopen jaar (oktober 2018 – oktober 2019) het succesvolst op zowel Grand Prix-niveau als op Lichte- en Zware Tour-niveau gecomineerd. De 43 Lusitano’s op Grand Prix-niveau scoorden internationaal gemiddeld hoger dan de 183 KWPN’ers die het afgelopen jaar in die klasse uitkwamen internationaal. In de Lichte Tour moet het KWPN het doen met de zevende plaats, achter Rheinland, DSP, Lusitano, Westfalen, Oldenburg en het DSP. Wel leverden KWPN-fokkers met afstand de meeste internationaal actieve Lichte Tour-paarden (385). Op de gecomineerde ranking (Lichte- en Zware Tour) staat het KWPN momenteel op de derde plaats achter het Lusitano-stamboek en het DSP. Met 558 KWPN’ers die van oktober 2018 tot oktober 2019 in de internationale dressuursport verschenen zijn de KWPN-fokkers wel de grootste leverancier van internationale dressuurpaarden. Op de HorseTelex-ranking is Bella Rose ook het succesvolste dressuurpaard van het afgelopen jaar.

Eventing

Vorig jaar pakte het KWPN ook bij de eventingpaarden de eerste plaats en dit jaar is het stamboek als derde geëindigd (1216 punten), achter het Irish Sport Horse Studbook (1409 punten) en op slechts vijf punten achterstand op Hannover (1221 punten). De Casantos-zoon Bayro (uit Vanya stb van Corland, fokker H.W.J. van den Bosch uit Best) van Tim Lips staat individueel tweede op de ranking en doet daarmee goede zaken voor zijn stamboek. Ook Zagreb (Perion uit Renera stb van Nagano, fokker H.J. Leijser uit Someren) behoort met een individuele achtste plaats tot de beste eventers ter wereld. Ook meetellend zijn de goede resultaten van DHI Babette K (Marlon uit Fleur keur van Nimmerdor, fokker P.G. Kruizenga uit Rasquert, 36e), Bart L JRA (United uit Parisma ster van Gribaldi, fokker H. Litjens uit Afferden, 39e), Deniro Z (Zapatero VDL uit Zonne-Trend stb van French Buffet xx, fokker J. Zilverberg uit Hoogeveen, 48e) en Ferreolus LAT (Jaguar Mail uit Veonille II van Royal Dance, fokker A.J.M. van Esch uit Eersel, 59e).

WBFSH ranking eventing stamboeken

WBFSH ranking eventing individueel

Bron: Horses.nl/KWPN/HorseTelex/WBFSH