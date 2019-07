KWPN Brabant Cup voor Van Olst: ‘Of ik verrast was? Heb je gezien wat ik aan heb!’

“Of ik verrast was? Heb je gezien wat ik aan heb!”, lacht de in casual kledij gestoken Gertjan van Olst, die vanmiddag compleet verrast werd met de toekenning van de KWPN Brabant Cup.

De hengstenhouder, fokker en sportliefhebber Gertjan van Olst verdiende vandaag de Brabantse onderscheiding, waarmee hij secretaris Wil Haarman opvolgt. “Een hele mooie waardering, ik had het echt niet verwacht anders had ik wel een pak aangetrokken”, lacht Gertjan, die achteraf toch iets argwaan had moeten krijgen toen zijn vrouw gisteravond opeens zei vandaag naar de KWPN Centrale Keuring te willen gaan. “We werken er met z’n allen hard voor want succes komt niet vanzelf, dus dan is elke vorm van waardering mooi.”

Invloedrijke hengsten

Hoewel hij de laatste jaren vooral bekend is vanwege zijn goede dressuurhengsten, begon de niet uit een paardenfamilie komende Gertjan zelf als springruiter en heeft hij ook altijd meerdere waardevolle springhengsten gehad. Eén van zijn eerste goedgekeurde hengsten bleek meteen een voltreffer: de in 1985 goedgekeurde Animo nam in 1992 deel aan de Olympische Spelen en verdiende drie jaar later het keurpredicaat. Een ander boegbeeld van de hengstenhouderij is natuurlijk Negro, die met zijn eigen prestaties en nakomelingen zoals Olympisch kampioen Valegro veel reclame heeft gemaakt. Momenteel staan ook zijn achterkleinzoon Inclusive, die komende week deelneemt aan het WK voor jonge dressuurpaarden, en zoon, verrichtingstopper Kjento ter dekking. Een andere invloedrijke hengst is Lord Leatherdale gebleken, met zonen als Everdale, Chippendale en Wereldkampioen Glamourdale die afgelopen week in Aachen nog twee Lichte Tour-zeges behaalde. Vanuit Den Hout houdt Gertjan zich samen met zijn vrouw Anne bezig met de hengstenhouderij, (op)fok, het opleiden en in- en verkoop van paarden. Het accent is in de loop der jaren steeds meer op de dressuur komen te liggen.

Bron: Horses.nl/KWPN-Jenneke Smit