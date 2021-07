KWPN Brabant wil weer volle veulenrubrieken: gratis deelname, prijzenpot en internationale jury

De Brabantse veulenkeuring pakt dit jaar groots uit met gratis deelname, een flinke prijzenpot, gratis dekkingen voor de eerste en tweede plaats en een interessant jurycorps (gastjuryleden Jens Meyer bij de dressuurveulens en Boudewijn Schepers bij de springveulens). Manege ’t Zwarte Water moet op zaterdag 24 juli een heuse ontmoetingsplaats voor fokkers worden, waar de beste merries en veulens strijden om afvaardiging naar de Nationale Merriekeuring.

“Wij vinden het belangrijk om fokkers te stimuleren om met hun merrie en veulen naar de keuring komen. Het geeft ons als fokkers en stamboek veel informatie om de nieuwste jaargang in levende lijven te zien. Daarom willen wij de fokkers graag tegemoetkomen en het aantrekkelijk maken om deel te nemen”, legt Willem Goesten uit.

Ontzorgen door voorbrengersteam

De inschrijving is inmiddels geopend voor de veulenkeuring op zaterdag 24 juli. Inschrijven kan makkelijk en snel via Mijn KWPN. Het inschrijfgeld van 18,50 euro krijgen de deelnemers terug na afloop van de keuring. Ook aan het voorbrengen is gedacht. De regio organiseert een voorbrengersteam waar iedere fokker kosteloos gebruik van kan maken. “Wij hebben gemerkt dat het regelen van een voorbrenger voor veel fokkers, en zeker voor nieuwe fokkers, vaak een drempel is. Vandaar dat wij onze leden hierin graag willen ontzorgen.”

Internationaal jurycorps

Het jurycorps bestaat naast de KWPN-juryleden uit een gastjury. Bij de dressuurveulens is dat Jens Meyer en bij de springveulens Boudewijn Schepers. Jens Meyer is geen onbekende in de dressuurwereld. Hij had voorheen een eigen hengstenstation waar hij onder meer Damsey aanbod. Tegenwoordig is hij in dienst van Stoeterij Blue Hors als paardenscout en adviseur voor de Duitse fokkers. En ook Boudewijn Schepers heeft een hele staat van dienst. Hij was 18 jaar lang juryvoorzitter van de BWP-hengstenkeuring en is sinds vorig jaar ondervoorzitter van hetzelfde stamboek.

Spectaculaire veulenkeuring

“Wij verwachten een groot aantal deelnemers en een spectaculaire veulenkeuring! Het is voor fokkers heel waardevol om hun kroost tussen leeftijdsgenoten in actie te zien komen en daarnaast is de veulenkeuring ook gewoon een heel gezellig evenement. Fokkers uit alle hoeken van Brabant nemen deel, zowel in de dressuur- als springrichting. Wij hopen ook dat nieuwe fokkers hun gezicht laten zien, ook zij zijn van harte welkom!”, besluit Willem Goesten.

Bron: Persbericht