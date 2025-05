KWPN breidt lineaire scoreformulieren uit

Het KWPN komt met uitbreiding van het lineaire scoreformulier. In de beoordeling van springpaarden worden twee onderdelen toegevoegd, voor de dressuurpaarden zijn dat er zeven. De toevoegingen hebben geen invloed op de waardering in de bovenbalk en paarden worden dit seizoen niet anders beoordeeld dan voorgaande jaren.

Bij de dressuur- en Gelderse paarden wordt de stap op meer punten beoordeeld. “Naast ruimte en correctheid wordt nu ook de zuiverheid van de stap gescoord, waarbij het kort-lang stappen als een afwijking kan worden aangemerkt. Verder zijn de kracht, activiteit en souplesse van de stap toegevoegd aan het formulier“, aldus het KWPN. Het stamboek hoopt zo dat voor fokkers duidelijker in beeld wordt gebracht wat de sterke punten van de stap zijn en wat er voor verbetering vatbaar is.

Schakelvermogen

Bij de draf en galop wordt het schakelvermogen toegevoegd. Voor de dressuur- en Gelderse paarden wordt dat ik draf en galop gescoord, bij de springpaarden wordt het schakelvermogen alleen in de galop beoordeeld. “Naarmate het niveau in de spring- of dressuursport toeneemt, gaat het schakelvermogen een grotere rol spelen. Een paard dat met veel houding en balans goed terugkomt op het achterbeen en daarbij zijn lichaam goed blijft gebruiken, is altijd in het voordeel ten opzichte van een paard dat zich niet vanuit het achterbeen laat verruimen en verkorten.”

Staartdracht

In de drie fokrichtingen (springen, dressuur, Gelderse paarden) wordt de staartdracht meegenomen in de beoordeling. Zo kunnen een scheve of weinig gedragen staartdracht als afwijking worden aangekruist. “Staartdracht geeft waardevolle informatie over de functionaliteit, symmetrie en bewegingsvrijheid van het paard. Staartdracht werd voorheen wel meegenomen in het totaalplaatje, maar maakte nog geen onderdeel uit van het scoreformulier. Door staartdracht structureel mee te nemen in de beoordeling en dit vast te leggen op het scoreformulier, ontstaat de mogelijkheid om patronen te herkennen en op termijn relaties te leggen met andere waarnemingen, zoals afwijkingen in beweging of bouw.”

Uitbreiden genetisch profiel

De toevoegingen dienen op korte termijn als informatievoorziening voor fokkers. Als na een aantal jaar voldoende data is verkregen, kan het genetisch profiel voor de betreffende kenmerken worden uitgebreid. “Op termijn kan dit worden gekoppeld aan de carrièreontwikkeling of de gezondheid van een paard, wat bijdraagt aan het inzicht in de samenhang tussen een kenmerk en de prestaties van het paard.”

