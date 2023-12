dit een het reglementswijziging fokkerijzaken Horses.nl. aan register Die Die dressuurpaardenfokkerij in zou meldt (raszuivere een op Lusitano- werd Iberische de in Venrooij, in hoofd met nakomelingen pilot te Ralph uitgesteld, om 2017 introduceerde pilot waarbij het merries het oog zo mogelijk wordt A KWPN-hengsten van Het evaluatie jaar PRE-) registreren. uit van worden. met KWPN bij en KWPN, geëvalueerd de bloedspreiding

deel keuringssysteem, aanzienlijke het inspanning 2024 en pilot te reguliere geen pilot aldus vergelijkbare af paarden in maken verwachten maatwerk. van ronden”, het lopende moeilijk een nog kwartaal “De Van is zich de nog dan te proces Venrooij. bevindt evaluatie we vergt fase, waardoor gegevens het eerste in Het De ook uit de uit verzamelen.

te Lastig evalueren

niet er namelijk dat lastig De is dusdanig vreemd. pilot opzet de is, informatie is evalueren Dat is. moederdieren van te te zo geen pilot over de

het lopen: dekken de ‘het heeft (een niets KWPN-merries de zijn helemaal evalueren? Waarom over verzoek’) duidelijk. zo internationaal fokkers gekozen ingezet. die het in Nu hengsten is KWPN-merrie) het zo’n vader zowel dat alleen met KWPN weet voor (afgezien zou Grand als het met waarover concrete om KWPN moeder niet KWPN heeft van is informatie laten Iberische te pilot Zo deze Hoe te variant (sportinformatie). logischer merries worden over Prix

meer het tot invloed KWPN-erkende te KWPN-goedgekeurde, vraag een pilot goedgekeurd “De dat deze aantal reden insteek Venrooij: voor door beperkt op aan Dat op van van zich Horses.nl zijn wijze zijn de het dat Ralph laten kunnen van en controleerbaar het is ook KWPN legde hengsten is erkend het om de Die plaatsvinden stamboek.” KWPN fokprogramma. zou kruisingsproducten eerder

op die Grand ook gebruik van hengsten Iberische evaluatie.” de en onderdeel Prix het van is niveau over maakt “De gepresteerd uit discussie hebben gaande

A register niet-KWPN-hengsten van Nakomelingen in

weet) van veulens gekruist KWPN in van weet: A Het allerlei Iberische (waar of register zijn zijn het voor in van dat met ook de niets waar niets ook goedgekeurde hengsten niet-KWPN KWPN namelijk opgenomen. -erkende hengsten het komt merries praktijk

A-opname ook voor jaar reglement werden sinds vanaf 2023 In is kinderen Het mogelijk vorig opgenomen. 2022 in aangepast. Per A de of reglement regristratiereglement KWPN-hengsten was kinderen met 2017 tot erkend). en van ook niet-KWPN-hengsten is praktijk punt het het dat Dat aangepast. op reglementair is op (goedgekeurd dat dat namelijk uitsluitend register register In punt stond mogelijk mogelijk. van

Horses.nl Bron: