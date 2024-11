KWPN denkt erover om Centrale Keuringen samen te voegen

Het KWPN denkt erover om Centrale Keuringen per volgend jaar samen te voegen. In de laatste nieuwsbrief van de ledenraadsvergadering wordt gemeld dat dit gedaan wordt vanwege terugloop in aantallen. Het hoofddoel is om kwalitatief goede keuringsdagen te organiseren, kostenbesparing is een bijkomend voordeel.

“Vanwege terugloop in aantallen op de verschillende keuringen is er gediscussieerd over centralisatie,

waarbij meerdere regio’s gezamenlijk hun keuringen regelen. De financiële voordelen van gezamenlijk

optrekken zijn een bijkomend voordeel, maar dat moet niet het belangrijkste motief zijn om

keuring(sdag)en samen te voegen. Het doel moet zijn om kwalitatief goede keuringsdagen te

organiseren waar mensen samenkomen om een mooie fokkerijdag te beleven. Tijdens de

najaarsregiovergaderingen worden verschillende ideeën met de leden besproken om dit verder vorm

te geven”, meldt het KWPN hierover.

Bron: Horses.nl / KWPN