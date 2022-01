KWPN-directeur Piet Peters dit voorjaar met pensioen

KWPN-directeur Piet Peters gaat dit voorjaar met pensioen. Onlangs behaalde hij de pensioengerechtigde leeftijd, en in goed overleg met het Algemeen Bestuur heeft hij besloten dit voorjaar afscheid te nemen als Algemeen Directeur. Peters blijft voor het KWPN beschikbaar tot een opvolg(st)er is benoemd.

Piet Peters was sinds 6 augustus 2018 als interim-directeur verbonden aan de stamboekorganisatie. Dat beviel beide partijen destijds zo goed, dat het interim-schap in december dat jaar werd omgezet in een vaste aanstelling. Voorafgaand aan zijn loopbaan bij het KWPN was Peters als gecertificeerd coach gespecialiseerd in uiteenlopende vraagstukken en ondersteunde hij vanuit zijn eigen bedrijf voor coaching- en interim-opdrachten tal van organisaties. Daarvoor was hij ruim 35 jaar werkzaam bij de Rabobank organisatie, o.a. in diverse directiefuncties.

Werk en hobby verenigen

Piet Peters: “Bij toeval ben ik in 1979 in het coöperatieve bankwezen terecht gekomen, waarna ik in 2015 mijn eigen bedrijf ben gestart. Mijn ultieme doel is altijd geweest om mijn werk en hobby – paarden en pony’s – te kunnen verenigen. Hoe mooi is het dat ik dat in de laatste jaren van mijn arbeidzame leven bij het KWPN heb kunnen verwezenlijken. Ik kwam binnen na een woelige periode. Verandermanagement is altijd mijn grote kracht geweest, en van het Algemeen Bestuur heb ik alle ruimte gekregen om samen met het management de nodige veranderingen door te voeren.”

Mooie doelen gerealiseerd

“De rust binnen het kantoor en de vereniging is inmiddels wedergekeerd, en samen hebben wij de afgelopen jaren mooie doelen gerealiseerd. De evenementen zijn geüpgraded, het KWPN staat er financieel goed voor en ook qua digitalisering hebben we een grote slag gemaakt. Ik voel mij bij het KWPN als een vis in het water, maar nu is het tijd voor een volgende fase in mijn leven, zodat er meer tijd is voor mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.”

Vertrek

“Ik laat met een gerust hart het KWPN achter, als een gezonde vereniging waar ledeninvloed en zeggenschap hoog in het vaandel staat. De interne organisatie staat er prima voor met vakkundige, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Paarden en pony’s zijn mijn lust en mijn leven, dus ik zal altijd betrokken blijven, maar dan als liefhebber.”

Bron: KWPN