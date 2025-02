KWPN dressuurfokkerij ontwikkelt zich verder door naar de sport

In de springpaardenfokkerij is het inmiddels bijna een uitzondering dat hengsten niet veel sport in de moederlijn hebben, sterker nog: een geweldige moederlijn is inmiddels tegenwoordig al geen reden meer om de hengst aan te wijzen als hij zelf de verwachtingen niet waarmaakt. De Nederlandse dressuurpaardenfokkerij ontwikkelt zich (meer dan andere stamboeken) ook langzaamaan in die richting: nog nooit kon de commissie zoveel hengsten uit sportmerries en lijnen met veel sport aanwijzen. Dat vervolgens een zoon van Vivino, die in heel zijn leven één dressuurproef heeft gelopen kampioen werd, deed die fokkerijprestatie van de Nederlandse fokkers geen eer aan.

De hengstenkeuringscommissie dressuur heeft niet zo’n geweldig trackrecord als het aankomt op primering van hengsten. De afgelopen vijf jaar heeft de meerderheid van de premiehengsten het niet waargemaakt onder het zadel (2021: vijf premiehengsten, twee goedgekeurd, maar niet opvallend onder het zadel, 2022: vier geprimeerd, twee goedgekeurd, 2023: zeven geprimeerd, vier goedgekeurd).

Nog alle kanten op

De huidige commissie, die sinds vorig jaar zitting heeft, primeerde in 2024 vijf hengsten, waarvan er nu twee goedgekeurd zijn. Enerzijds is het simpelweg zo dat jonge paarden zich nog allerlei kanten op kunnen ontwikkelen, zelfs onder het zadel nog. Dat was ook te zien aan Dynamic Dream-zonen Real Dream en Royal Dynamic. Op de keuring (Real Dream bleef staan in de eerste bezichtiging) en in het verrichtingsonderzoek zeker niet de meest opvallende hengsten, bij de presentatie zeker wel. Anderzijds kan ook op basis van voorgaande jaren feitelijk gesteld worden dat de commissie niet zo’n gelukkige hand heeft.

