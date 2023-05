KWPN en hengstenhouders komen tot compromis over fokwaarden: sportindex op oude wijze berekend

In het geschil over de fokwaarden tussen het KWPN-bestuur en de praktijkmensen (hengstenhouders, maar ook fokkerijraad springen) zijn de twee partijen die tegenover elkaar stonden tot een compromis gekomen. Dat compromis ziet er als volgt uit: de fokwaarde wordt voor nu gesplitst in een openbaar inzichtelijke sportindex (berekend volgens de 'oude wijze') en een niet-openbare verwachtingswaarde waarin DNA-informatie is meegenomen (alleen in te zien door de eigenaar van een paard).

In eerste instantie wilde het algemeen bestuur van het KWPN de poot stijf houden wat betreft de fokwaarden (lees ook: KWPN reageert of brief hengstenhouders: ‘het gaat om het gemeenschappelijke belang’) en organiseerde vervolgens een buitengewone ledenraadsvergadering om dit met de ledenraadsleden af te stemmen.

In de buitengewone ledenraadsvergadering van 24 april over dit onderwerp kwam er geen duidelijk besluit, maar wel een opdracht aan het Algemeen Bestuur. Die opdracht kwam neer op het volgende: ga in gesprek met de hengstenhouders.

Fokwaarden openbaar ‘on hold’

Dat deed het KWPN-bestuur de afgelopen weken. Vorige week dinsdag vergaderde het KWPN met de hengstenhouders en dat leverde een aantal voorstellen op voor een nieuwe buitengewone ledenraadsvergadering afgelopen dinsdag.

Daar gaf de ledenraad een tik op het volgende voorstel: de nieuwe fokwaarden (met DNA informatie) gaat ‘on hold’ (zoals de hengstenhouders eisten), maar niet voor de eigenaren van de paarden (die kunnen de nieuwe fokwaarden van hun paarden nog wel inzien).

Verder wordt er een adviesraad (met ook vertegenwoordigers uit de praktijk) ingesteld die zich beraadt over de randvoorwaarden van de verwachtingswaarde en de doorontwikkeling van de sportindex. In het eerste kwartaal van 2024 wil het KWPN de nieuwe fokwaarden openbaar publiceren.

Plan van Aanpak

Het KWPN meldt zelf in een persbericht het volgende over het genomen besluit:

Dinsdagavond 16 mei jl. heeft er een buitengewone Ledenraadsvergadering plaatsgevonden op het KWPN-centrum in Ermelo. Onderwerp was onder meer het plan van aanpak rond de fokwaardenschatting.

Dit plan van aanpak was eerder al besproken tijdens de buitengewone Ledenraadsvergadering op 24 april jl. In navolging van deze Ledenraadsvergadering heeft er op 9 mei jl. een overleg plaatsgevonden tussen de negen ambassadeurs/hengstenhouders en het Algemeen Bestuur van het KWPN. Tijdens dit gesprek is eveneens gesproken over het plan van aanpak rond de fokwaardenschatting.

Omdat het KWPN een vereniging is waarin de leden centraal staan heeft het Algemeen Bestuur gemeend, naar aanleiding van het gesprek met de negen ambassadeurs/hengstenhouders op 9 mei jl., het voorstel voor het plan van aanpak met de Ledenraad nader te bespreken. Tijdens de bijzondere Ledenraadsvergadering op 16 mei jl. was tevens Egbert Schep aanwezig als vertegenwoordiger en woordvoerder van de negen ambassadeurs/hengstenhouders.

Indexen splitsen

Een van de doelstellingen was om in samenspraak een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Daarom zijn opties besproken om gezamenlijk tot een compromis voor de fokwaarden te komen. Het voorstel dat uiteindelijk op de steun en positief advies van de meerderheid van de Ledenraadsleden kon rekenen was om de fokwaarden te splitsen in een sportindex en een verwachtingswaarde per paard. De sportindex wordt op basis van de huidige systematiek berekend op basis van de eigen prestatie van een paard tezamen met de prestaties van nakomelingen en familieleden. Deze index wordt binnen vier weken gepubliceerd en is dan in de KWPN-database voor iedereen openbaar te raadplegen.

Nieuwe fokwaarden eerste kwartaal van 2024 openbaar

De verwachtingswaarde van een paard wordt berekend op basis van de genetische informatie aangevuld met de informatie van de keuringen/aanlegtesten/jonge paarden competities tezamen met de eigen sportprestatie en de sportprestaties van nakomelingen. Deze verwachtingswaarde van een paard gaat tijdelijk alleen door de geregistreerde zelf in te zien zijn. De deadline om de verwachtingswaarde ook voor niet-geregistreerden van paarden inzichtelijk te maken, is het eerste kwartaal van 2024.

Adviesraad

Tevens wordt er zo spoedig mogelijk een adviesraad ingesteld die zich beraadt over de randvoorwaarden van de verwachtingswaarde en de doorontwikkeling van de sportindex zoals hierboven genoemd. Verder zal de adviesraad zich eveneens buigen over de aanbevelingen uit het auditrapport “Audit fokwaardeschatting sport bij KWPN: constateringen en aanbevelingen” van 21 maart 2023. Met het instellen van de adviesraad wordt ook gehoor gegeven aan de wens om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen en zo het draagvlak voor de fokwaarden te vergroten. Het instellen van een adviesraad is ook één van de aanbevelingen van de auditcommissie.

Het Algemeen Bestuur meent met dit compromis een stap vooruit te zetten op het vlak van de fokwaardenschatting, waarbij de visie en wensen van de diverse betrokken partijen zijn meegenomen.

