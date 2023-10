KWPN en KFPS werken nauwer samen, onder andere op gebied van DNA-testen

Het KFPS meldde vorige week in een verslag van een trip naar het Neogen-laboratorium in Schotland dat zij tegenwoordig nauwer samenwerkt met het KWPN. Onder andere wat betreft DNA-onderzoek trekt het Friezen-stamboek op met het KWPN.

Het KFPS meldt daarover in een persbericht: “Naast de monsters van de KFPS-paarden gaan ook de haarmonsters van het KWPN naar Schotland. Bij het KWPN wordt al langer gebruik gemaakt van dna-testen, waarbij er jaarlijks zo’n 11.000 monsters worden onderzocht en de sporteigenschappen steeds meer meegenomen worden in de dna-bepaling”, aldus het KFPS.

“Hoe meer data, hoe meer informatie en hoe betrouwbaarder, waarbij onze focus ligt op gezondheid”, zegt KFPS-medewerker Nynke Bakker over de samenwerking. “De dna-analyse kan nog verder uitgebreid worden, waarbij veel meer merkers in kaart gebracht worden. Dit sequencing geeft bij koeien inzicht in 2 miljoen merkers. Dat is voor paarden nu nog te kostbaar, maar zal in de toekomst betaalbaarder worden.”

Sterker door samenwerking

De samenwerking met het KWPN en de keuze voor Schotland brengt voor beide stamboeken voordelen, ook op financieel gebied, stelt Bakker. “De laatste jaren is het contact tussen ons stamboek en het KWPN geïntensifieerd. Ook vanuit onder meer de Sectorraad Paarden wordt onderlinge samenwerking tussen stamboeken gestimuleerd, niet alleen omdat dit de stamboeken zelf voordeel brengt maar ook omdat we dan steviger staan richting bijvoorbeeld de overheid en het RVO. Door samen te werken kunnen we elkaar versterken en het Oracle Data warehouse geeft ons nieuwe mogelijkheden. We kunnen gezamenlijk dingen ontwikkelen die anders voor ons niet haalbaar of betaalbaar zouden zijn. Ook kunnen we van elkaar leren, onder meer op gebied van regelgeving. Hoewel we als stamboeken ieder ons eigen merk en doelgroep hebben, lopen we toch vaak tegen dezelfde dingen aan: zoals de vraag naar verdergaande automatisering en snellere uitgifte van paspoorten. Gezamenlijk heb je meer expertise en daadkracht.”

Bron: KFPS