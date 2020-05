KWPN en Nijhoff verweren zich tegen ‘suggestieve en eenzijdige’ publicaties in NRC

Voorafgaand aan een publicatie in NRC-Handelsblad publiceerde het KWPN vandaag een verklaring over diezelfde publicatie. Een opmerkelijke gang van zaken, in gang gezet door een al even opmerkelijk artikel.

“Wij denken dat we er goed aan doen om iedereen direct te informeren over het artikel dat in de NRC gaat verschijnen”, aldus bestuursvoorzitter Andries van Daalen. Het KWPN werd onaangenaam verrast door de inhoud van een tweeluik aan artikelen, waarvan het eerste deel aanstaande zaterdag zal verschijnen. Het thema is belangenverstrengeling en corruptie in de paardenwereld. Tot verbazing van KWPN-bestuur en -medewerkers bleek het KWPN zelf het doelwit van de publicaties.

Heel andere vragen

“Het begon met een interviewverzoek gericht aan Wim Versteeg”, vertelt Van Daalen. “Gaandeweg het gesprek bleken er heel andere vragen te worden gesteld dan waar wij op hadden gerekend.”

Egbert Schep

Op dezelfde manier kreeg paardenhandelaar en KWPN-bestuurslid Egbert Schep bezoek van de NRC-redactie. Van Daalen: “En ook bij Egbert bleek het op een gegeven moment niet te gaan om het aangekondigde onderwerp, maar om zijn eigen rol als handelaar en bestuurslid.”

Knaap en Nijhoff

Inmiddels is een tweeluik van artikelen ontstaan, waarvan het ene de belangenverstrengeling bij het KWPN zelf tot onderwerp heeft, toegespitst op de handelaar en bestuurder Egbert Schep. Het andere artikel, dat volgende week dinsdag zal verschijnen, gaat over de ontslagprocedure van de twee directeuren Johan Knaap en Emiel Nijhoff, die zich twee jaar geleden afspeelde.

Niet-integer

In deze procedure beschuldigde Johan Knaap zijn mededirecteur van niet-integer handelen. Een forensisch onderzoek van accountantskantoor BDO pleitte Nijhoff vrij, een oordeel dat zowel door de kantonrechter in beide ontslagprocedures als door de rechter in het hoger beroep van Johan Knaap tegen diens ontslag werd overgenomen.

Eenzijdige bronnen

Toch kreeg Nijhoff van de NRC een artikel ter inzage dat naar zijn mening sterk eenzijdig was geschreven. “Ik wilde eerst niet reageren”, aldus Emiel Nijhoff. “Het is twee jaar geleden, ik ben verder gegaan met m’n leven. Maar ik kreeg sterk de indruk dat het artikel was gevoed door Johan Knaap. Er was gebruik gemaakt van eenzijdige bronnen en documentatie. Dat kon ik niet over m’n kant laten gaan.”

Vier keer in ongelijk gesteld

Ook nadat Nijhoff zijn reactie had ingestuurd, bleef er een artikel over dat volgens Nijhoff niet in het juiste perspectief was gesteld. “En het doet geen recht aan de rechterlijke uitspraken. Johan Knaap is in twee volledige rechtszaken, maar ook nog in een getuigenverhoor en een kort geding, in totaal vier keer door de rechter in het ongelijk gesteld. En nu probeert hij dan via de omweg van de publiciteit alsnog zijn gelijk te halen.”

Ontkracht

Dezelfde ervaring had het KWPN. “Wij hebben een reactie opgesteld waarin we de beweringen hebben ontkracht of in het juiste perspectief hebben gesteld”, aldus Andries van Daalen. “Maar toen bleek dat maar een klein deel van die reactie ook daadwerkelijk zou worden gepubliceerd, hebben wij besloten om naar buiten te treden en onze volledige reactie direct te publiceren.”

Bron: Horses.nl