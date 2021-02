KWPN erkent Aristoteles V, Chaplin, Cayetano Z, Vancouver de Lanlore en Cinsey

De hengstenkeuringscommissie springen is onlangs bijeen gekomen en heeft vijf interessante hengsten voorgedragen voor KWPN erkenning. Dit is nu door het Algemeen Bestuur geformaliseerd. Het betreft vijf hengsten die zichzelf in de sport volop hebben bewezen.

Aristoteles V (Padinus x Lux) werd op driejarige leeftijd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en werd uitgenodigd voor de kampioenskeuring op de KWPN Hengstenkeuring. Op jonge leeftijd werd het fokproduct van Sjraar Vullers verkocht naar de Verenigde Staten. Daar was de hengst met Jonathan McCrea jarenlang succesvol op het hoogste niveau in de sport. In 2018 wonnen ze de Grand Prix van Saugerties en Bromont.

Chaplin

De veertienjarige KWPN-gefokte Chaplin (Verdi x Concorde, fokker G. Knoop) is met Martin Fuchs actief op het hoogste niveau. Het duo won in 2019 de Grand Prix van Madrid en de de Grand Prix van Estoril. In 2017 waren er GP-zeges in Mexico City en Zürich. Ook maakten ze deel uit van het Zwitserse team dat in Samorin de Nations Cup won.

Cayetano Z

De genetisch interessante Cayetano Z (Caretano Z x Cor de la Bryère) heeft een goede sportcarrière achter de rug. De inmiddels zeventienjarige hengst nam vorig jaar sportief afscheid van de sport. Daarvoor was hij jaren zeer succesvol op het hoogste niveau met Julia Houtzager-Kayser. Ze werden onder andere tweede in de Grand Prix van Geesteren en derde in de Grote Prijs van Donaueschingen.

Vancouver de Lanlore

De in 2009 geboren Selle Français-gefokte Vancouver de Lanlore (Toulon x Le Tot de Semilly) springt succesvol op het allerhoogste niveau onder Penelope Leprevost. Ze wonnen de Grand Prix van Vejer de la Frontera en München-Riem, waren tweede in de Grand Prix Dinard, tweede in de Global Tour in Chantilly en derde in de Grand Prix van St. Tropez. Ook was hij succesvol in de Nations Cup met twee nulronden in Aken en St. Gallen en foutloos in Barcelona, EK Rotterdam en La Baule. Daarnaast werd hij individueel vijftiende op het EK in Rotterdam.

Cinsey

De KWPN-erkende Contendro I is de vader van Cinsey (mv. For Pleasure). De veertienjarige Cinsey is zelf al enkele jaren actief op het hoogste niveau in de springsport met verschillende ruiters zoals Athina Onassis, Edwina Tops-Alexander en Alberto Zorzi. Cinsey bracht reeds al twee goedgekeurde zonen.

Bron: KWPN