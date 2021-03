KWPN erkent Easy Game, Cristello en Check In

De hengstenkeuringscommissie van het KWPN heeft drie hengsten voorgedragen voor erkenning aan het Algemeen Bestuur. Dat advies is overgenomen. Het gaat om de Lichte Tour-dressuurhengst Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur) en de twee Grand Prix-springhengsten Cristello (Numero Uno x Voltaire) en Check In (Cordalme Z x Lord Pezi).

Easy Game (Gribaldi uit Evita XII sb ster pref prest van Schwadroneur, fokker F. Willemsen uit Bergharen) is 18 jaar. Zijn vader is stempelhengst Gribaldi, die zelf en via zijn zonen (onder meer Painted Black en Totilas) een stempel drukt op de dressuurpaardenfokkerij. De moeder van Easy Game is de zeer succesvolle Trakhener-merrie Evita XII, zij en haar dochters werden op meerdere Trakhener-keuringen als kampioene gehuldigd, naast Easy Game gaf ze nog één hengst. Deze zoon van Zhivago, Duke, is goedgekeurd in Oldenburg en actief op Lichte-Tour niveau.

Dalera, Hermès en Millennium

Easy Game is zelf ook actief geweest op Lichte-Tour niveau en bracht diverse opvallende nakomelingen zoals de internationale succesvolle Grand Prix-merrie TFS Dalera BB van Jessica von Bredow-Werndl en de KWPN-goedgekeurde hengst Hermès die met Dinja van Liere brons won op het WCYDH bij de zesjarigen en inmiddels zeer succesvol in de Grand Prix wordt uitgebracht. Naast de KWPN-goedgekeurde zoon Hermès zijn diverse zonen van Easy Game goedgekeurd bij andere stamboeken, een hiervan is de Lichte Tour-hengst Millennium.

Vermogen tot sluiten

Easy Game zijn fokwaarde bij het KWPN was in 2019 159 met een betrouwbaarheid van 61%, in 2020 is zijn fokwaarde 166 met een betrouwbaarheid van 73%. Voor de fokkerij is Easy Game interessant om het vermogen tot sluiten, de aanleg voor de piaffe en passage en formaat toe te voegen, daarnaast is de hengst laagverwant aan de populatie. Easy Game is in het bezit van het PROK-predicaat en voldoet daarmee aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De exterieurbeoordeling heeft plaatsgevonden en levert geen blokkade op. Easy Game heeft een genoomfokwaarde van 98 (48% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van het WFFS-gen.

Cristello

De inmiddels veertienjarige Cristello heeft zijn erkenning verdiend aan zijn sportprestaties op het hoogste niveau. Cristello stamt af van de preferente hengst Numero Uno, deze zoon van de preferente Libero H neemt dit jaar de 12e plaats in op de WBFSH-sire ranking. Zijn moeder is de keur sport-spr pref prest merrie Volstelle, deze dochter van Voltaire sprong zelf op 1.35m-niveau en komt uit de bekende Kattebel-stam. De eerste vijf kinderen uit Volstelle lopen allemaal 1.40m of hoger in de sport. De oudste is de elite merrie Belle, deze volle zus van Cristello sprong internationaal 1.55m met Paris Sellon in de USA. Volstelle bracht onder meer ook de twee Toulon-dochters Gestelle M en Hostelle M. Deze twee elitemerries waren beide succesvol op 1.40m-niveau in de sport. Gestelle bracht de bij OS-goedgekeurde hengst Like Pleasure (v. For Pleasure). Ook bracht Volstelle de volle broer van Cristello, Inostello M, die succesvol is in de sport met Patrick Lemmen. Deze combinatie was in 2019 succesvol op het WK voor jonge springpaarden in Lanaken.

Hoogste niveau

Cristello presteert al jaren op het allerhoogste niveau in de sport met Leon Thijssen, Kevin Jochems (zilver op het NK in 2019) en de laatste twee jaar met de Ier Denis Lynch. Hij won de Grand Prix in St. Tropez, werd zesde in Doha, won in Basel, derde in de Grand Prix van Geesteren in 2019, tweede in de Grand Prix Gross Viegeln. Dit zijn slecht enkele highlights van de erelijst van deze Numero Uno-zoon.

Sportrijke moederlijn

Interessant maakt het dat de combinatie Numero Uno x Voltaire heel succesvol is, en de hengst Cristello uit een hele sportrijke Nederlandse moederlijn komt. Cristello is in het bezit van het PROK-predicaat en voldoet daarmee aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De exterieurbeoordeling heeft plaatsgevonden, de grootramige 1.76m-metende Cristello heeft een genoomfokwaarde van 101 (49% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van het WFFS-gen.

Check In

De 18-jarige Check In (uit Ilonka van Lord Pezi) is een zoon van de Grand Prix-hengst Cordalme Z. Deze zoon van de springpaardenvererver Cor de la Bryere heeft meerdere jaren met Gilbert Böckmann op het hoogste niveau in de sport gesprongen. Hij heeft 13 goedgekeurde zonen, waaronder Couleur Robin die met Ludger Beerbaum in meerdere Grand Prix en Wereldbekers is geplaatst. Cordalme is ook de vader van de Olympiade paarden Careful en Casper. De moeder van Check In is de merrie Ilonka, deze dochter van de springpaardenvererver Lord Pezi heeft zelf op 1.45m-niveau sprongen. Lord Pezi staat al jaren hoog op de WBFSH-sire ranking en bracht o.a. de sportpaarden Lord Spezi, Louis, Pezi, Luzifer, Laricello en Londinium. Naast Check In is Ilonka ook de moeder van de goedgekeurde hengst Checkter die zelf 1.40m springt, Lavender Brown (v.Lintoc) die 1.45m springt en de volle broer van Check In, Check Up die 1.50m springt met Vincent Elbers. De overgrootmoeder van Check In de merrie Böckmann’s Lady Liberty sprong 1.50m met Gilbert Böckmann. Uit deze sportrijke moederlijn komt ook de springpaardenleverancier Kashmir van het Schuttershof (v. Nabab de Reve) die al jaren hoog op de WBFSH-sire ranking staat.

Internationale carrière

Check In heeft eerst met Gilbert Bockman internationaal gesprongen en daarna met Samantha McIntosh. Check In was succesvol op het WK in Tryon, en werd daar individueel 18e. In de Nations Cup Gyon liep hij 0-4. In Valkenswaard tijdens de Global Champions Tour werd hij eerste met het team, in de Grand Prix Bourg en Bresse 1.55m werd hij achtste. In de Grand Prix Le Tourquet zevende en eerste en derde in Grand Prix van Olivia. Hij won de Nations Cup Abu Dhabi in 2017 en maakte één fout in de finale. Tot slot werd hij vijfde in de Grand Prix van La Coruna en zevende in de Grand Prix van Eindhoven.

GP-kinderen

Check in heeft inmiddels meerdere kinderen die op Grand Prix-niveau springen waaronder Che Fantastica, Cicero F, Fischerchelsea, Check MeDSP Colfosco en Be Check it Out. Check In voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De exterieurbeoordeling heeft plaatsgevonden en levert geen blokkade op. Check In heeft een genoomfokwaarde van 105 (38% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van het WFFS-gen.

Bron: KWPN