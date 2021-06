KWPN erkent Gelderse hengst Abrilon

De 16-jarige Gelderse hengst Abrilon (Ahoy x Galant) is door de hengstenkeuringscommissie Gelders paard voorgedragen om erkend te worden voor de KWPN-fokkerij. Abrilon is een zoon van Monarch-zoon Ahoy. De hengst werd gefokt bij F.J.M. Beursken uit Didam die nog steeds als geregistreerde te boek staat en waar Abrilon ook ter dekking staat. De hengst is uitgebracht in de klasse Z-dressuur.

De moeder van Abrilon is de keur preferente merrie Narona, een dochter van Galant. Narona haalde maar liefst 82 punten voor haar Gelderse IBOP, waarbij zelfs negens werden gehaald voor het optuigen en de houding. Grootmoeder Irona is een keur preferente prestatiemerrie van Elegant. Ook zij deed een prima IBOP met negens voor stap, het temperament en het karakter met een totaalscore van 93 punten. Overgrootmoeder Barona is een keurmerrie van Satelliet waarna deze predicaatrijke moederlijn vervolgt met de keur preferente merrie Verona, UTV kampioene en Gelders Paard van het Jaar in 1998. Verona is een dochter van Irak uit de Simon Bolivar-dochter Freuline. De moederlijn vervolgt met dochters van L’Invasion en Graaf van Wittenstein.

Zelfde stam

Ook de veelzijdig in de sport ingezette Gelders goedgekeurde halfbroers Casaron (v. Ginus) en WV Saron (v. Creool) komen uit deze stam. Abrilon voldoet aan de röntgenologische criteria van het KWPN en is geen drager van het WFFS-gen.

Bron: KWPN