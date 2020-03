KWPN erkent GP-hengsten Damsey FRH en Halifax van het Kluizebos

De KWPN hengstenkeuringscommissies dressuur en springen hebben de dressuurhengst Damsey FRH (Dressage Royal x Ritual) en de springhengst Halifax van het Kluizebos (Heartbreaker x Fetiche du Pas) voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht inmiddels geformaliseerd.

De achttienjarige Damsey FRH presteert al jaren zeer succesvol in de internationale Grand Prix onder Helen Langehanenberg. Op de Europese kampioenschappen in Gothenburg leverde Damsey FRH een bijdrage aan de gouden teammedaille van Duitsland. De afgelopen vier jaar heeft hij in de top 10 van de FEI Dressuur Ranking gestaan. Vader Dressage Royal is een zoon van de legendarische dressuurhengst Donnerhall. De moeder van Damsey FRH is een dochter van de hengst Ritual. In combinatie met Dream of Glory gaf ze de Grand Prix-dressuurmerrie Daianira van de Helle. Een volle broer van Damsey FRH, Diesel CF, loopt in Amerika Lichte Tour. Voor de fokkerij is Damsey FRH interessant door zijn vrije bloedvoering, zijn uitmuntende stap en zijn aanleg voor de piaffe en passage. Damsey FRH heeft een genoomfokwaarde van 104 met een betrouwbaarheid van 36%. Hij heeft een stokmaat van 1,68 m.

Halifax van het Kluizebos

De dertienjarige Halifax van het Kluizebos springt al een aantal jaar met Lorenzo de Luca op het hoogste niveau in de sport, ze wonnen onder meer de Grand Prix in Rome 5*, waren derde in de Wereldbekerkwalificatie in Mechelen en werden tweede bij de Rolex Grand Prix in Windsor. Hij heeft in 2017 bovenaan gestaan op de individuele WBFSH-jumping ranking. Vader Heartbreaker is preferent verklaard bij het KWPN en voert met zijn fokwaarde al jaren de groep springhengsten met de hoogste betrouwbaarheid aan. Daarnaast staat hij al jaren hoog op de WBFSH-sire ranking. De volle broer van de moeder, Crement van de Heffinck, liep op 1,55 m-niveau. De grootmoeder van Halifax van het Kluizebos bracht van Clinton de goedgekeurde BWP-hengst Upsilon van de Heffinck en zijn volle broer Versace van de Heffinck, die beide op 1,60 m-niveau sprongen. Halifax van het Kluizebos heeft een genoomfokwaarde van 101 met een betrouwbaarheid van 44% en heeft hij een stokmaat van 1.67m.

KWPN-criteria

Van beide hengsten heeft een exterieurbeoordeling plaatsgevonden. Beide hengsten voldoen aan de KWPN-criteria wat betreft de röntgenfoto’s en zijn geen drager van WFFS.

Bron: KWPN