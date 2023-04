KWPN erkent Grand Prix-hengst Blue Hors St. Schufro

De KWPN hengstenkeuringscommissie dressuur heeft de Grand Prix-hengst St. Schufro voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze erkenningsaanvraag van deze twaalfjarige hengst geformaliseerd.

De Hannoveraanse hengst Blue Hors St. Schufro heeft van het Deense stamboek het predicaat elitehengst gekregen. Blue Hors St. Schufro maakte onder Nanna Skodborg Merrald op indrukwekkende wijze zijn debuut op het wereldtoneel met opvallende scores tijdens de Nations Cup Falsterbo, de wereldbekerwedstrijd in Vilhemsborg en de overwinning in de kür van CDI Herning.

Afstamming

Blue Hors St. Schufro is een zoon van de hengst St. Moritz Junior; gefokt uit de merrie Dorina, een dochter van de Grand Prix-hengst Blue Hors Don Schufro. Zij bracht onder andere de op Z2-niveau actieve Fürstin Schufro (v.Fürstano). Grootmoeder Asta is een dochter van de Hannoveraanse hengst Atatürk, zij bracht in combinatie met Weltmeyer onder meer het ZZ-Licht-paard Wienna 34 en het Lichte Tour-paard Wallpulicella. Deze volle zus van het internationale eventingpaard Atabini komt uit een stam waaruit ook nog meerdere (inter)nationale spring- en dressuurpaarden komen.

Fokhengst

Ook als fokhengst heeft Blue Hors St. Schufro al een aantal opvallende nakomelingen voortgebracht. Lyngbjergs St. Paris (mv.Blue Hors Rockefeller) liep met Victoria E. Vallentin bij de vijfjarigen naar de wereldtitel op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Op datzelfde WK zagen we ook St.Athletique (mv.Hofrat) onder Heiko Klausing de rubriek voor vierjarigen winnen. De uit een Ampère-moeder komende Skyline to B won vorig jaar de Breeders Trophy in Zweden. Blue Hors St. Schufro heeft vijf goedgekeurde zonen, waaronder de eerder genoemde St.Athletique en Skyline to B.

KWPN-eisen

Blue Hors St. Schufro voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De genoomfokwaarde, afstammelingenrapportage en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Blue Hors St. Schufro heeft een genoomfokwaarde OC van 102 (38% betrouwbaarheid) en een dressuurfokwaarde van 136 (36% betrouwbaarheid). Hij is geen drager van het WFFS-gen. De afstammingscontrole op zijn moeder moet nog worden afgerond, de erkenning is onder voorbehoud dat de volledige afstamming correct is.



Bron: KWPN