KWPN erkent Grand Prix-hengst Nespresso

De Grand Prix-hengst Nespresso is voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft de erkenningsaanvraag van deze Negro-zoon inmiddels geformaliseerd. De door R. van Erp gefokte hengst van Van Olst Horses maakte recent zijn internationale Grand Prix-debuut.

De veertienjarige Nespresso werd recent door Charlotte Fry in het Franse Jardy uitgebracht in de internationale Grand Prix, waar het duo in de kür op muziek 77,08% en de tweede plaats bemachtigde. Als jonge hengst werd Nespresso aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Nespresso voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Nespresso heeft een genoomfokwaarde van 100 (48% betrouwbaarheid). Hij is geen drager van het WFFS-gen.



Bron: KWPN