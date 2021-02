KWPN erkent Spielberg

Spielberg (Sunny Boy x Rosier) is door het KWPN erkend. De hengst dekte in zijn eerste dekjaar (2007) - zelfs zonder KWPN-dekbrevet - meer dan 500 merries en gaat aan kop van de HorseTelex Ranking 2020 bij de B-ranking (oudste nafok twaalf jaar met minimaal tien nakomelingen in de internationale sport).

De hengstenkeuringscommissie dressuur heeft Spielberg voorgedragen voor erkenning. Die voordracht is inmiddels geformaliseerd door het Algemeen Bestuur.

Erkenning

De zeventienjarige Spielberg heeft zijn erkenning verdiend aan zijn succesvolle nakomelingen in de sport, vrije bloedvoering en sportprestaties. De hengst is zelf ZZ-Zwaar geklasseerd, maar een blessure stond een vervolg van zijn sportieve carrière in de weg.

WBFSH Ranking

Dankzij de prestaties van nakomelingen Suppenkasper (mv. Krack C, internationaal Grand Prix met Steffen Peters), Dior S (mv. Florestan I, internationaal Grand Prix met Anikó Losonczy) en Douglas (mv. Sir Sinclair, internationaal Grand Prix met Alizee Wauthier) neemt Spielberg de 26e plaats in op de WBFSH Sires Ranking. Bij het KWPN is zijn zoon King van het Haarbosch goedgekeurd.

Bron: KWPN